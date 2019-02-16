台灣主權論　羅智強諷蔡英文：綁架台灣去對撞

▲台北市議員羅智強。（圖／翻攝羅智強臉書）



政治中心／綜合報導

兩岸議題再度掀起熱潮，國民黨台北市議員羅智強認為，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人的大白話其實就是：「台灣想發財，做夢！我就是要和老共對幹！你奈我何？」

日前高雄市長韓國瑜與總統蔡英文的隔空交火，引起網友議論。羅智強16日在臉書發文表示，自從「蔡英文嗆習近平嘗到民調上升的甜頭後，辣台妹檢到了槍」，整個民進黨就好像貼上了金剛不壞符的義和團勇士。

他提到，關於「兩岸的關係如何定位？」其實中華民國憲法説的很清楚，就像中時及旺報的社論，同時針對行政院長蘇貞昌及陸委會主委陳明通所謂「不要想錢忘了主權」及「主權是零合賽局」所説的，中華民國憲法明定主權涵蓋兩岸。既然民進黨遵從中華民國憲政體制，又「主張主權零和」，「這其實是一種欺騙！」

羅智強說，兩岸主權雖目前呈現各自表述狀態，但仍是一種「共享主權」的概念，「是一家人之間的相處問題，不是零和賽局」，這一點非常重要。而很多人説，蔡英文想和大陸「火車對撞」，他説，不要誤會蔡英文，她想的不是「火車對撞」。接下來的一年，她打算綁架台灣陪她騎著「腳踏車」，去撞大陸這台大火車。

文末，羅智強表示，「但台灣人民真的要好好問問，我們要陪蔡英文上這一輛自毀台灣發展繁榮的義和團牌腳踏車嗎？」

▲總統蔡英文。（資料照／記者湯興漢攝）