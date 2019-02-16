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網傳「稻米賤價賣到大陸」 農委會澄清：都是國際價格銷售

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「進口米當台灣米賣」，山水米遭踢爆造假。 

▲網傳「稻米賤價賣到大陸」？農委會澄清，是國際價格銷售。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

農委會指出，台灣農產品的出口總額，去年破54億美元，創20年新高。連總統蔡英文也在臉書上發文鼓勵。但「Linbay好油」臉書粉專指出，我國固定援助的國家一公斤米是30幾元，到大陸卻一公斤11.6元。遭外界懷疑有賤價銷售至大陸。農委會主委陳吉仲今指出，這篇爆料完全不是事實，絕對沒有賤價出售，或是影響農民收入。

「Linbay好油」發文指出，台灣農業每況愈下，國民黨沒法扭轉頹勢，造成農民不滿，但民進黨上台後，不只沒法扭轉，反而加重頹勢，做的爛就算了，還玩數字遊戲吹捧。Linbay好油更說明，為處裡爆量的公糧，以前都用援外名義處理掉；但去年民進黨搞得更誇張，不是援外，而是便宜的賣給大陸，才會有3萬6千噸左右的稻米、只有4.16億元這麼低的報關價，更本是「賤賣台灣米給大陸」。

▲▼農夫,農產品,農業。（圖／CFP）

▲農委會指出，台灣農產品的出口總額，去年破54億美元，創20年新高。（圖／CFP）

陳吉仲說，所有國產米的產地價格，都跟政府保證收購價格的輔導價格一樣，也就是說過去30、40年以來的產地價格，都是政府的保證收購價格，稻農的收入都維持在一定的水準，而過剩的稻米當然要外銷，用國際價格銷售，絕對沒有賤價出售。

陳吉仲表示，台灣每年生產約150萬噸的稻穀，政府庫存因為生產比需求還要大，因此就會有一定的數量需要外銷，但是不只大陸，同時也會賣到其他東南亞國家，陳吉仲再次強調，「沒有所謂的賤價出售的情形」，是要讓米外銷後，國內稻米的價格可以維持更好的水準，並且也讓農民收入增加。

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關鍵字：蔡英文,Linbay好油,農委會,陳吉仲,賤價,農民

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