白米36年銷量砍半　蔡英文力挺台灣米：每天都要有一餐吃到米

▲總統蔡英文力挺台灣米 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為提倡國產米食消費，農委會今（16日）在總統府北廣場前舉辦「做伙來呷飯」活動。總統蔡英文一上台與民眾道早安時，發現回應聲音不是很大，開玩笑說「大家應該是還沒有吃飯，希望等一下聲音比較大」，讓民眾一陣笑聲。蔡英文也舉例，自己早餐吃麵包、中午吃麵食、晚餐吃PIZZA，常常一整天都沒有吃米飯，因此期許自己及國人，未來每天都要有一天吃米飯。

「做伙來呷飯」國產米食嘉年華活動16、17日在總統府前北廣場舉行，蔡英文及農委會主委陳吉仲等人今天出席開幕活動。陳吉仲表示，國人飲食型態改變，從民國70年每人每年白米消費量98公斤，至106年降為45.4公斤，消費量直線下滑。蔡英文說，民以食為天，米飯是台灣人的主食，希望可以一起挺台灣農民，支持國產米。

▲農委會在總統府北廣場前舉辦為期兩天的「做伙來呷飯」活動。（圖／記者崔至雲攝）

蔡英文同時希望農委會大力提倡台灣米，她說，台灣人也要自我提醒，不管怎麼樣，每天一定要有一餐要吃到米飯，雖然「很多有人怕胖所以怕吃米飯，但吃其他東西也會胖｣，米飯其實很營養，也是我們一個很重要文化，希望大家一起實踐，用最實際的方法來力挺農民。

▲總統蔡英文出席做伙來呷飯國產米食嘉年華。（圖／記者崔至雲攝）



陳吉仲表示，「呷霸沒」在台灣已經不是真的在問朋友有沒有吃飽，同樣也是傳統台灣農村文化生活的一部分，更是台灣生活綜合的含意，台灣米在全世界品質是最好的，在日本比賽還能拿到冠軍，可惜現在消費習慣改變，讓白米銷售下降，但是大家應該進一步思考，台灣若沒有水稻田，就沒有台東的金城武樹，若沒有水稻田阿妹在台東演唱時也沒有水稻田在背後，雲門舞集也無法在台東跳出對台灣的情懷，不只文化的改變，生態環境、景觀也會變化很多。