川普拒讓24歲「聖戰新娘」回國　蓬佩奧：她不是美國人

▲ 美國總統川普指示國務卿蓬佩奧,不要准許穆薩娜回國。(圖/達志影像/美聯社)



記者林書荷/編譯

美國總統川普命令國務院禁止一名24歲的「伊斯蘭國」(IS)聖戰新娘穆薩娜(Hoda Muthana)返回美國。穆薩娜於1994年10月出生於美國紐澤西州,2014年前往敘利亞加入IS。川普20日發布推文表示,「我已經指示國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)不要准許穆薩娜回國,而他也完全同意!」



穆薩娜告訴《衛報》,自己後悔離開美國,很想要帶著18個月大的兒子回到原本居住的阿拉巴馬州。報導指出,美國公民身分通常難以喪失,川普拒讓穆薩娜返國一事,很可能創下先例,也會面臨司法挑戰。

NEW: "The Trump administration continues its attempts to wrongfully strip citizens of their citizenship. Hoda Muthana had a valid US passport and is a citizen. She was born in Hackensack, NJ in October 1994," Hoda Muthana's attorney says https://t.co/324KXdKdzz pic.twitter.com/qEp8a40vhx — ABC News Politics (@ABCPolitics) 2019年2月20日



LATEST: "Hoda Muthana was not born a U.S. citizen and she has never been a U.S. citizen," the State Dept. says in a statement.



"Ms Muthana's citizenship has not been revoked because she was never a U.S. citizen." https://t.co/q0lfOlSVVo pic.twitter.com/q75bEan3pY — ABC News (@ABC) 2019年2月20日

報導指出,多數在美國出生的人享有出生公民權,但也有例外,例如外交官員的子女。穆薩娜的律師希比利(Hassan Shibly)表示,美國當局聲稱穆薩娜出生時,其父是個外交大使,但這並非事實。穆薩娜的父母原本來自葉門,之後均成為美國公民。

蓬佩奧20日說道,穆薩娜「不是美國公民」,「她沒有任何法律依據、沒有有效的美國護照、沒有擁有護照的權利,也沒有任何前往美國的簽證。」「我們持續強烈建議所有美國公民不要前往敘利亞。」然而,蓬佩奧先前呼籲各國將加入IS的國民帶回並審判,此次的作法卻與之矛盾。

Re: Hoda Muthana: She had in a US passport in 2014 when she left Alabama to join ISIS and tweeted a photo of herself holding it when she got to Syria.



Her father told me in a 2015 interview that Hoda secretly renewed her passport before she left. pic.twitter.com/wgNC747iyf — Ellie Hall (@ellievhall) 2019年2月20日

穆薩娜是在逃離IS掌控的領土時,遭到庫德族擒獲。她在敘利亞北方的哈爾(Al-Hawl)難民營中表示,自己被洗腦,也誤解了自己的信仰。不過,《衛報》指出,穆薩娜曾經是IS最突出的線鼓動者之一,2014年加入之初,更在推特上貼出4名聖戰新娘手拿美國、加拿大等國的護照,上頭寫道,「營火要開始了,這些東西用不著了。讚頌真主。」

▼美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/路透)