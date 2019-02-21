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川普拒讓24歲「聖戰新娘」回國　蓬佩奧：她不是美國人

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普指示國務卿蓬佩奧，不要准許穆薩娜回國。（圖／達志影像／美聯社）

記者林書荷／編譯

美國總統川普命令國務院禁止一名24歲的「伊斯蘭國」（IS）聖戰新娘穆薩娜（Hoda Muthana）返回美國。穆薩娜於1994年10月出生於美國紐澤西州，2014年前往敘利亞加入IS。川普20日發布推文表示，「我已經指示國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不要准許穆薩娜回國，而他也完全同意！」

穆薩娜告訴《衛報》，自己後悔離開美國，很想要帶著18個月大的兒子回到原本居住的阿拉巴馬州。報導指出，美國公民身分通常難以喪失，川普拒讓穆薩娜返國一事，很可能創下先例，也會面臨司法挑戰。

報導指出，多數在美國出生的人享有出生公民權，但也有例外，例如外交官員的子女。穆薩娜的律師希比利（Hassan Shibly）表示，美國當局聲稱穆薩娜出生時，其父是個外交大使，但這並非事實。穆薩娜的父母原本來自葉門，之後均成為美國公民。

蓬佩奧20日說道，穆薩娜「不是美國公民」，「她沒有任何法律依據、沒有有效的美國護照、沒有擁有護照的權利，也沒有任何前往美國的簽證。」「我們持續強烈建議所有美國公民不要前往敘利亞。」然而，蓬佩奧先前呼籲各國將加入IS的國民帶回並審判，此次的作法卻與之矛盾。

穆薩娜是在逃離IS掌控的領土時，遭到庫德族擒獲。她在敘利亞北方的哈爾（Al-Hawl）難民營中表示，自己被洗腦，也誤解了自己的信仰。不過，《衛報》指出，穆薩娜曾經是IS最突出的線鼓動者之一，2014年加入之初，更在推特上貼出4名聖戰新娘手拿美國、加拿大等國的護照，上頭寫道，「營火要開始了，這些東西用不著了。讚頌真主。」

▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

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關鍵字：Hoda Muthana,IS,聖戰士,川普,北美要聞

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