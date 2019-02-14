兩岸連江縣長會談　盼3月舉行首屆「連江論壇」

▲劉增應與鄭立敏會談，研議召開「連江論壇」。（圖／馬祖縣政府提供，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

連江縣長劉增應13日率團抵達福州，隨即與大陸連江縣長鄭立敏會談，研議推動召開首屆「連江論壇」，內容包含航線班次、陸團人數、貨物進出及融合發展交流等。據了解，劉增應此次赴陸，除參加例行的「榕馬會談」及「兩馬鬧元宵」活動外，也將拜訪莆田市、泉州市，並討論備受關注的「新四通」議題。

馬祖－黃岐航線已通航4年，是目前馬祖、福州小三通的主要海運通道，為進一步提升航線的便捷度，兩岸連江縣長13日進行了會談。會談上，大陸連江縣長鄭立敏提出黃岐航線加密（增加航班）、便捷（臨時加班機動化）；馬祖連江縣長劉增應主要訴求黃岐北竿航線2班變4班，遊客達到年流量20萬人次目標。

對於備受關注的「新四通」議題，劉增應受陸媒採訪時指出，加速經貿交流，實現馬祖與福建通水、通氣、通電、通橋都是未來的目標，「現階段務實、積極的做法是落實經貿、交通的交流，為通水、通氣、通電、通橋奠定一個好的基礎。」

劉增應此次赴陸，除參加例行的「榕馬會談」外，還將拜訪莆田市、泉州市，討論兩岸間經貿、旅遊、交通的合作，行銷馬祖觀光旅遊及高粱酒，劉增應表示，「希望更多福建民眾能到馬祖旅遊或經過馬祖到台灣，了解馬祖的整個生態、文化。」

另外，劉增應15日晚間還將出席「兩馬同春鬧元宵」馬尾場的亮燈儀式，連江縣議長張永江、立委陳雪生、議員等也都應邀出席。