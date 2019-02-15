戀上75歲英國老爹！51歲跨國戀「超甜婚紗照曝光」...浪滿婚宴明登場

▲24歲台灣青年趙守泉戀上75歲的英國老爹Andy。（圖／趙守泉授權提供）

記者徐溱謐／綜合報導

趙守泉是一名來自苗栗的24歲青年，幾年前他到英國旅遊時，邂逅了年長他51歲的英國老爹Andy，兩人相戀了2年多，跨越性別、年齡和國籍的差距，即將於16日在台舉辦婚宴，希望能藉此證明彼此真心，獲得英國政府結婚登記認可，如願攜手共度未來，而趙守泉也曝光了2人甜蜜的婚紗照分享這個喜訊。

兩人相遇於2016年的冬天，當時到英國旅遊的趙守泉被朋友放鴿子，幸好朋友的朋友Andy前來接待他，在這段旅程密切的相處之下，2人逐漸發現喜歡上了彼此，那年8月Andy到台灣旅行時，趙守泉鼓起勇氣表白，2人正式開始交往，隔年的寒假Andy向趙永泉求婚，希望兩人能互許終身。

▲2人的婚紗照展現可愛又幸福的互動。（圖／趙守泉授權提供）

趙守泉和Andy順利得到家人的支持，但英國雖然承認同性婚姻，對於國民嫁娶外籍配偶的規定卻相當嚴格，必須要提供一定的財力證明，門檻頗高，2人只好先在台灣舉辦婚宴證明彼此是真心相愛，希望能順利取得英國政府認可，完成登記結婚。

兩人婚宴將於16日在苗栗舉行，婚紗照則搶先在情人節曝光，照片裡的2人臉上滿是幸福的笑容，彼此的一舉一動都充滿愛意，還拿了一隻老虎玩偶象徵是2人的小孩，甜蜜又幸福的互動讓人非常感動。

▲趙守泉老虎玩偶象徵2人的小孩。（圖／趙守泉授權提供）

為了避免打擾社區與鄰居，趙守泉和Andy會在婚宴當天下午3時穿上禮服，到苗栗火車站旁的「苗栗鐵道文物展示館」接受大家的祝福與合照，希望願意參與的人能帶上一枝花給予這對新人祝福。

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