24歲的苗栗青年…戀上75歲「英國老爹」台灣結婚！情人節後要牽手步禮堂了

▲24歲台灣青年趙守泉與75歲英國老爹Andy相戀，準備攜手步入禮堂。（圖／趙守泉提供）



記者王致凱／台北報導

來自台灣苗栗的24歲青年趙守泉，幾年前到英國旅遊時，邂逅了長他51歲的老爹Andy：兩人跨越了性別、年齡和國籍的差距，即將於情人節過後，16日在台舉辦婚宴，希望能藉此證明彼此真心，爭取獲得英國政府結婚登記認可，如願攜手共度未來。

趙守泉說，他2016年1月份前往英國旅行，被原來約好見面的朋友放鴿子，幸好朋友的朋友Andy前來接他。在這段旅程中，趙守泉與Andy逐漸發現喜歡彼此，回國後兩人先遠距離熱線，同年8月雙方正式開始交往。

2017年的寒假，Andy向趙守泉求婚。為了適應婚後生活，趙守泉利用去歐洲捷克布拉格當交換學生的機會，兩人就近相處，更加認識彼此。不過，英國雖然承認同性婚姻，但對國民嫁娶外籍配偶的規定相當嚴格，必須要提供一定的財力證明，門檻頗高。

趙守泉和Andy目前決定先以在台灣辦婚宴方式，證明兩人是真心相愛，希望能順利取得英國政府認可，完成登記結婚。趙守泉表示，如果能夠申請成功，婚後也會與Andy一起到英國生活。趙守泉表示，婚宴結束後，Andy會先回英國，而他則會留在台灣一陣子陪伴家人。

兩人婚宴將於16日在苗栗舉行。趙守泉說，他的父親對兩人的婚事完全支持，希望他能幸福快樂，其他家人雖然這兩天才知道，但也是默默給予支持。知名音樂製作人許常德與趙守泉家人相識多年，16日當天也將參加喜宴。

許常德在臉書上表示，為了避免打擾社區與鄰居，趙守泉和Andy婚宴當天下午3時，會穿著禮服到苗栗火車站旁的「苗栗鐵道文物展示館」接受大家的祝福與合照，希望大家能帶一隻花，給予這對新人祝福。