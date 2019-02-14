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台北燈節點燈　柯P看豬寶也嫌怪：安慰自己覺得怪怪的都大賣

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記者陳家祥／台北報導

2019台北燈節即將在2月16日登場，展期共9天一路持續到24日；此次以「台北台北亮晶晶」為主題，除了同樣在西門町舉辦外，範圍還擴大到行旅廣場，並邀集迪士尼、佩佩豬等人氣偶像，盼能吸引更多民眾共襄盛舉。北市觀傳局14日晚間舉行點燈記者會，市長柯文哲致詞時開玩笑說，下午有來看主燈，「看來看去我只能安慰自己說，我看起來怪怪的都賣得很好」，還稱這次的「豬寶」造型主燈看起來很像堡壘。

▲▼台北燈節主燈試燈,柯文哲,心花怒放亮晶晶主燈,百變豬寶主燈,策展人AKIBO。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北燈節主燈試燈。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲致詞時表示，今年台北燈節在西門町辦是第三屆，今年主題就是「亮晶晶」，這次讓燈節更國際化，很多友邦國家或姊妹市都有花燈在這裡，「我們希望說透過台北燈節來行銷我們的西區門戶計畫，從行旅廣場、北門一路這樣下來，大家都很期待。」

▲▼台北燈節主燈試燈,柯文哲,心花怒放亮晶晶主燈,百變豬寶主燈,策展人AKIBO。（圖／記者湯興漢攝）

「我下午有來看主燈，看來看去我只能安慰自己說，我看起來怪怪的都賣得很好。」柯文哲笑說，就它過去經驗，只要他覺得怪怪的都賣得很好，「2月16日台北燈節正式開幕，歡迎大家來看看今年又有什麼新的花樣。」
 
 隨後北市觀傳局長劉奕霆補充，為期9天的台北燈節在台北西區舉行，從西門町、中華路一直延伸到行旅廣場。他也特別感謝策展的AKIBO老師，策劃了非常不一樣的燈區，有百變豬寶亮晶晶，還有許多合作的國際品牌如佩佩豬、迪士尼花車等，還有北門的光雕、塗鴉創作區等，有信心這次2019台北燈節一定會精彩萬分。

AKIBO則說，豬寶變化萬千代表自由自在無拘無束，希望大家也可以到現場來看表演。

▲▼台北燈節主燈試燈,柯文哲,心花怒放亮晶晶主燈,百變豬寶主燈,策展人AKIBO。（圖／記者湯興漢攝）
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,台北燈節

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