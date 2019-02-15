「他對我很好」被猥褻男學生＆家長求情法官　桃園狼師獲緩刑

▲被害家長與學生向法官求情，桃園狼師判緩刑與義務勞務。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

「法官先生，他對我兒子很好、希望判輕一點…」桃園某國中陳姓代課男老師於2016年起涉嫌相繼對7名男學生有猥褻等不當行為，經家長獲悉後提告，但在法院審理時，因與被害家長達成和解，且被害學生、部分家長向法官求情，桃園地院今依違反性騷擾防治法、猥褻等罪判處他有期徒刑2年、緩刑5年，另需提供240小時義務勞務。

判決內容指出，未婚的陳姓男老師（35歲），在桃園某國中擔任代課老師期間，除了教英語並兼帶排球隊，竟涉嫌從2016年起相繼對7名男學生隔褲撫摸生殖器；或邀男學生到家中共浴，再趁機撫摸下體等猥褻不當行為。

其中，一名學生英文考87分，竟遭陳師捏蛋，被害學生當場痛哭；該名學生有次在校昏倒，陳師竟打電話說：「我好擔心你，我愛你！」而陳男也要求排球隊員不能任意交女友，一名畢業升上高一的被害學生，因與同校一名女同學互有好感，在臉書 PO上訊息，竟被陳師致電指責男學生：「對感情不忠！」

前年底，其中一名被害學生和同學返校拜訪另一名女老師，恰巧被陳師撞見，把他叫到一旁講話後，女老師隨後聽見2名學生互問：「他又找你去他家洗澡嗎？」好奇探詢後才揪出陳師的劣行，並回報學校轉告家長後提告。

事後，陳姓狼師雖因此遭學校解聘，但在法院審理時，因與被害家長達成和解，且被害學生都稱他是好老師、也有家長向法官求情「他對我兒子很好、希望判輕一點」等，桃園地院今依違反性騷擾防治法、猥褻等罪判處他有期徒刑2年、緩刑5年，另需提供240小時義務勞務。