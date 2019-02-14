4年3人喪命！「棉被裹屍」藏地下室　桃園詭屋全空…鄰：沒人敢住

▲桃園地院今（14日）再依槍砲彈藥管制條例判處楊男有期徒刑4年6月。（圖／ET資料照）

社會中心／綜合報導

桃園市一棟透天厝，短短4年間就有3人命喪於此，如今已淪為空屋，再無人居住，鄰居們也議論紛紛，直言「沒有人敢住在這！」而這幢透天厝的現任屋主楊男（51歲），2015年時因殺人罪嫌遭判刑18年，現警方又再查獲其持有槍枝，依法判處有期徒刑4年6月，併科罰金10萬元。

據悉這棟透天厝的前任屋主是一名公務人員，但2011年時屋主卻突因心肌梗塞在家中猝逝，時隔2年，傷心欲絕的妻子也在家中割腕追隨丈夫同赴黃泉；死者的女兒事後因向楊男借款償還不出，最後只好將這棟房子過戶給楊男抵債。

楊男雖早知屋內曾有人自殺身亡，但仍不以為意，欣然接手，但房子才過戶不到2年，悲慘的命運卻悄悄敲門上身，楊男從債主淪為負債人，向另名周男借款後無力償還；2015年7月，楊男約債主周男到住家商討償還事宜，央求延展還款，還提議將這棟透天厝鑑價，讓他再另行借款；但這次周男並未點頭同意，2人爆發激烈爭吵後，楊男手持水果刀將周刺死，還以棉被裹屍藏在地下室，逃逸3天後才在宜蘭落網，遭依殺人罪嫌判刑18年定讞。

命案發生當下，警方除了在這棟屋中尋獲周男遺體外，還起出一把改造手槍，雖然楊男矢口否認槍枝為他所有，但警方經多方採證、送驗後，在槍枝上尋獲楊男DNA，桃園地院14日也依違反槍砲彈藥管制條例，再判楊男4年6月徒刑，併科罰金10萬元。

警方透露，為了偵辦這起命案，事發後曾多次入內採證，鄰居議論紛紛地表示，當地人都知該棟房子「不乾淨」，短短4年內就有3人喪命在內，因此自楊男入獄後，就此淪為空屋，根本就沒人敢住。