遭合夥人「倒債3千萬」帶妻、母家中燒炭　一段遺言讓他獲救

▲陳男被倒債3千萬後帶著妻、母試圖燒炭輕生。（圖／達志影像／示意圖）



突發中心／新北報導

新北市三重區一名營造業的陳姓男子，因為日前經商跟合夥人在外簽約，卻被倒債了將近3千萬元的債務，他將房子抵押也還不清，15日上午他拍下一張金戒子、金項鍊的照片傳給妹妹後，就跟母親、妻子要在三重住處燒炭自盡，陳男胞妹趕抵時陳男仍二次試圖燒炭，所幸警消獲報到場破門，將3人送醫後並無大礙。

警方調查，41歲的陳男因為被合夥人倒債將近3千萬元，他想把三重環河北路三段上的住處賣掉，卻發現怎麼樣也還不清欠款；15日上午8時許，他拍下家裡的金戒子、項鍊透過通訊軟體「LINE」傳給胞妹，並留下訊息「這些以後都留給妳用」，隨即帶著母親、妻子準備燒炭輕生。

陳男胞妹察覺不對勁，火速趕抵陳男三重住處，一到屋內就聞到陳男臥房濃濃的碳煙味，一開門發現地上有3個炭盆，胞妹趕緊澆熄炭盆後將房內3人救出，安撫過程中3人情緒仍不穩定，又趁機躲進房內反鎖試圖二次輕生，胞妹聯繫警方到場，踹門後才成功救回3人性命。

警方表示，據了解陳男因為合夥人簽約後落跑，近3千萬元的債務也還不起才會輕生，現場3人強制送往北市新光醫院治療，並通報社會局介入關懷，以防憾事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995