查國道開6槍追逐案意外查毒　名刺青師竟種植120株大麻準備兜售



▲發生在2018年8月底國道開槍追逐案，警方在13日又逮補5嫌，其中1人在住處種植120株大麻全都被查扣。（資料照記者郭世賢翻攝）

記者柳名耕／台北報導

國道三號2018年底發生車輛追逐連開6槍的案件，刑事局在13日傍晚又逮補另外5名嫌犯，14日中午全遭法院羈押，警方在追查期間發現其中1名嫌犯，在購買大麻相關的植栽設備，意外查獲120活株大麻，除了依國道開槍案的殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送外，另外又多加1條毒品罪。

警方指出，2018年8月底在國道三號中和路交流道南下路段發生槍擊案件，2輛車追著其中1輛車連開6槍追逐，警方在幾天後逮補3名嫌犯，並持續追緝數個月，一直到2019年2月中旬又逮補5名嫌犯，14日中午全數被法院羈押。

刑事局偵一大隊在偵辦期間發現，其中駕駛賓士車的車主陳建勳（47歲），在被追緝期間常常購買相關的植栽設備，研判他可能有在種植大麻，13日前往逮人時，當場在住處起獲大麻活株120株、製造大麻筆記本、磨碎機、真空機、封口機、乾燥等製造大麻相關器具設備。

▼查扣到的120株大麻若製成成品粗估市值約100多萬。（圖／記者柳名耕攝）



警方表示，陳男種植大麻的設備並不成熟，但是數量相當大，所幸趁著大麻還沒成熟就趕緊收網，讓陳男沒有機會兜售毒品，經警方初步統計，這120株大麻若成熟後價格可能高達100餘萬。

據悉暱稱「建仔」的陳男開設「名藝紋身坊」在刺青界小有名氣，落網後供稱，當時是因朋友邀約才會一起前往討債，在追車期間並不知道是誰開槍，不過檢警認為陳男並沒有說實話，訊後將涉案5嫌全部羈押，陳男則因種植大麻另加1條毒品罪。

▼警方在現場也查扣到照明、乾燥以及肥料等贓證物。（圖／記者柳名耕攝）

