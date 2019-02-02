知名大學休學生售55萬大麻真空包　警局翻書「為你自己活一次」

▲警方在休學的男子車上查獲大麻。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲線報，1名國立大學休學中的男子，身上涉嫌藏有毒品大麻，警方上月28日在路邊逮人，直接在車上查扣1公斤大麻，男子到警局說明時，還順手跟警方借「為你自己活一次」書籍翻閱。

警方調查，21歲的錢姓男子，遭人檢舉涉嫌販賣毒品，警方1月28日在士林中山北路5段一帶逮人，並在車上搜車1公斤大麻毒品，並將錢男以及代駕的29歲王男帶回偵訊，訊後依照毒品罪嫌送辦。

▲男子身上藏有1公斤大麻，原本與對方談妥55萬交易，沒想到遭警逮全遭查扣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，錢嫌是國內知名大學政治系學生，與祖母同住在萬華地區，因被下游毒咖咬出因此遭逮，錢到案等候製作筆錄時，還向一旁偵查佐借蔡康永的著作「為你自己活一次」的情商書翻閱。

錢嫌向警方透露，最近休學在家，在網路與1名香港籍男子熟識，男子向其表示有1公斤大麻要販售55萬元，要錢嫌幫忙脫手，並承諾交易後可以抽成10萬元，但沒想到貨都還沒脫手就遭逮。

而另名開車的王姓嫌犯，則自稱是錢花3萬元請來的「代駕」，對於毒品交易則不清楚，訊後送往士林地檢署偵訊，訊後諭令錢嫌以10萬元交保，另代駕的王嫌則依3萬元交保。

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