「想自殺、還不錯」「放個毛」失言　彰化前後任縣長都變網紅

▲彰化前後任縣長(左為魏明谷;右為王惠美) 都因失言，引發喧然大波。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

該怪誰呢？失業男父母生重病，Line彰化縣長王惠美官方帳號求助，竟出現「想自殺，還不錯」等等一連串的傻眼訊息，讓人聯想到2016年9月前縣長魏明谷任內也曾因為是否放颱風假，用「放個毛」回應，兩任縣長的失言被放大檢視，15日在網路瘋傳，搜尋度也瞬間飆竄升，讓彰化地方父母官成了另類的網紅人物。

「放個毛」魏明谷私訊風波，魏當時稱不知情和會加強網路管理，當時網路上有不少人在瘋傳以外，也有許多人將圖片貼到魏明谷臉書，直說：「縣長很狂、很霸氣」、「根本是中部魏神」，引來不少人瘋狂洗版。

今日王惠美官方Line帳號，被失業男子踢爆「想自殺，還不錯」等等超離譜的簡訊字眼，讓民眾直說「這就真的誇張了」，有不少人到王惠美的臉書留言，「這就是官僚主義」、「踢爆比自殺更有意義？」，縣府今日火速處理，向吳男道歉，說明帳號由廠商經營，已要求停用，社會處已接手處理，以防止失言事件繼續延燒。

據了解，失業吳姓男子家住員林市，父母病重，在1月19日經由王惠美官方Line簡訊求助，但年近9旬的父親並未得到妥貼照護，吳男轉而求助埔心鄉長張乘瑜，1月26日在張乘瑜的協助下，安排到彰化部立醫院住院，事後社會處與衛生局安排喘息照護等服務，過年前2月2日家訪給予6千元關懷慰問金，吳男希望安置爸爸的訴求，社會處會再與衛生局連結，給予適當必要的資源。吳男也說，他真的不是故意要踢爆簡訊內容，請縣府能看在為人子盡孝道的份上，讓年邁的父母能安享天年。

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