失業男「父罹癌母失智」LINE縣長：想自殺...官方帳號秒回「還不錯」

▲目前王惠美官方帳號已經無罐頭訊息回覆。（圖／ETtoday記者翻攝）

社會中心／綜合報導

彰化一名男子因要照顧年長、病痛纏身的雙親，加上自己失業壓力大，1月中向縣長王惠美的LINE官方帳號求助，卻沒想到對方「一秒已讀」，但回覆的內容都是「罐頭訊息」，甚至男子氣憤的寫「想自殺」，還被對方回說「還不錯，但未來我們要一起更好。」

根據《蘋果日報》報導，該男子不滿的說，由於長年照顧罹癌父、失智母的壓力相當大，尋求社會局協助時卻遇到「電話迷宮」，他這時才想到當初縣長選舉他所選擇的王惠美LINE官方帳號，於是傳訊求助，只是此舉卻讓他更加氣憤。

因為該帳號回覆內容都是罐頭訊息，讓男子相當錯愕的說「想自殺還鼓勵我」，回覆訊息甚至一直鬼打牆，讓他氣得直呼「這樣選民服務太誇張」，也後悔當初把票投給王惠美。

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）

對此縣府人員表示，該帳號是王惠美於競選期間申請的LINE服務「選後已終止使用」，強調帳號已非縣長團隊經營，回覆內容也與王惠美無關。

經過《ETtoday新聞雲》記者實測，加入縣長王惠美LINE官方帳號後，輸入的訊息雖然顯示已讀，但已經沒有回覆。

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