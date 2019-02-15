吳敦義拋2020初選全黨員投票　嗆全民調「1068人決定很奇怪」

▲吳敦義。（圖／記者羅婉庭攝）



政治中心／綜合報導



國民黨主席吳敦義昨天拋出2020總統初選可採全體黨員投票，但遭黨魁選舉對手、前主席洪秀柱質疑有人頭黨員灌水的問題，力主應採全民調。吳敦義15日受訪說，若規定入黨六個月或四個月以上才能參與投票，「人頭黨員就無效」，但他現在講的只是可能選擇的方式之一，並非主張「全部由黨員來投票。」

吳敦義進一步解釋，由黨員來處理也是很單純的方法之一，但是如果用民調，那就不同了，國民黨智庫會做嚴謹、公正、週延的考量。對於洪秀柱質疑黨員投票可能被操作，吳敦義反問，如果黨的總統人選，黨員竟然不能參與決定，而是由民調調查的1068人決定，「這不是很奇怪的事嗎？」

吳敦義還說，國民黨目前初選規則是民調與黨員投票各占七三成，但是很多人認為黨員應該全部加入參與，而且黨員必須繳先黨費，一定要在投票六個月或四個月之前，這是黨的規矩，這也是避免人頭黨員。所以很簡單，如果現在中常會通過用全體黨員投票，規定就是入黨六個月或四個月以上，人頭黨員就無效。

至於洪秀柱稱，當年如果沒有「換柱」，國民黨立委席次會比現在更多，吳敦義回應，那是團結不團結的問題，而不是民調的問題，不能講說全民調，席次就會比較多，而是因為有換柱波折，「整個情況都亂了。」