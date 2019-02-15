遭指酬庸謝欣霓火大喊告　李明賢嗆：最後淪為被認證的肥貓！

▲李明賢。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台北市議員李明賢質疑華旅網際旅行社董事長謝欣霓年薪三百萬是「酬庸」，更嗆「被酬庸就低調一點」、「不要酬庸還大剌剌搞高調，最後淪為被認證的肥貓！」謝欣霓則表態將提告，在臉書寫下「李明賢，法院見」。

李明賢先前上談話節目時點名謝欣霓任華旅董座年薪三百萬還有司機，對此謝14日在臉書火大PO文提到，2018年她個人為華旅帶入的團體銷售總額為5320萬元整，「佔整體銷售金額三成並佔營收四成以上」

而她另外也說到，一年可動支的業務費用，也就是所謂的特別費為十八萬元，去年結算後她用了一萬八千三百四十元，執行了10%左右。「這算是酬庸嗎？」，更表明「說一次，告一次」，嗆李明賢「法院見」

但李明賢隨後也回應，「阿賢又挨告了，不過，你董事長你好大，我小小阿賢卻不怕！」接著提問謝：「請問謝大董事長，妳可否說明兩點如下：第一，為何華旅董事長過去都是無給職兼任，為何你可以打破慣例，成為華旅歷史上首任領薪水的董座？誰是你的靠山？」

第二，「兩年前，立委廖國棟就曾公開爆料你的年薪近400萬元，為何當時你不吭聲？現在，你就公布薪水單，讓大家看看到底薪水有多高？是300多萬還是近400萬？華旅董事長薪水從0變成高薪，你說說看嗎？這個數據看在年輕人眼裡，不羨慕死了嗎？」

最後李說，「被酬庸就低調一點，自己惦惦吃三碗公，不要酬庸還大剌剌搞高調，最後淪為被認證的肥貓！」

▲謝欣霓。（圖／翻攝自謝欣霓臉書）