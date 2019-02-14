▲ 新北元宵提燈大玩創意，多變手偶15日起各區公所發送。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市元宵小提燈，除了傳統提燈功能外，還結合手偶功能，組裝後只要運用布袋戲偶操作方式，就可靈活舞動豬年提燈的鼻子、耳朵以及雙手，雙面設計的提燈，也結合新北特產桶柑與萬里蟹，大玩創意也行銷在地特色，預計2月15日、16日在29區公所發送。

民政局長柯慶忠表示，2019年豬年小提燈設計獨步全台，結合3種動態玩法，一次滿足的兩款超萌豬造型提燈，取名「掌上明豬」及「厚D家」，超級萌又有趣的新北小提燈，預計將引發民眾排隊領取熱潮。

此外，小提燈使用環保石頭紙材質，設計成可愛的小豬造型，只需將紙張交錯組合，即可完成一隻可愛的小豬燈籠，讓小朋友藉由組裝產生立體概念，產生多種有趣好玩的組合，增加兒童樂趣及增進親子感情，發揮寓教於樂的效果。

宗教禮俗科長賴小萍表示，取名「掌上明豬」的小提燈，超萌造型讓大小朋友愛不釋手，穿著春節喜氣洋洋的服裝，期待民眾在新的一年都能福氣滿盈。還有身著廚師裝的「厚D家」，是取「厚」的台語諧音指「好」的意思，寓意「好的都在這」，手上配件可以換上八里的特產「桶柑」及萬里名產「萬里蟹」，除了行銷在地，也代表新北豐衣足食、幸福滿滿的概念。

另外，小提燈除了可以手提，還可套在手上當玩偶，大人小孩均可套在手上玩耍，還可以在小豬提燈臉部加上墨鏡，讓豬年提燈更加活靈活現。除了小提燈手部可以有多種變化之外，「掌上明豬」及「厚D家」的鼻子、耳朵、眼鏡及手部都可以活動，可以隨著手勢控制而自由擺動，就像在操作布袋戲一樣逼真。

此外，小提燈還可選擇加裝輪軸，讓小提燈往前奔跑，立體跑動玩法則意味著豬年好運滾滾來，錢財滾滾來，象徵新北市的好日子向前邁進，新年家家戶戶享團圓福、過好日子。最後，還可在小提燈加上寫著「ㄓㄨ事大吉」的「春聯」來祈願新年順利，祈願春聯的背面也可讓民眾自由填寫吉祥話，讓民眾帶著滿滿的祝福和親朋好友一同過元宵。

賴小萍說，為讓民眾於元宵節前即可拿到豬年小提燈，將於15日、16日在29區公所陸續發放，民政局也提醒市民，在元宵佳節過後，別忘了要將小提燈內所附的燈泡、電池做妥善的資源回收，共同保護我們的環境家園。關於發放地點、時間等資訊、以及小提燈組裝影片，歡迎前往民政局網站https://www.ca.ntpc.gov.tw/index.jsp查詢或逕洽各區公所。