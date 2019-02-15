高雄超厲害！免費請來影帝任達華　合體韓國瑜推「醫療觀光」

▲任達華將為高雄「觀光醫療」免費代言。（圖，資料照／記者張瑞傑攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄醫療觀光代言人確定，港星任達華將獨挑大樑，高雄市政府因日前找來白冰冰、張琍敏以及陳文茜引起不小的批評聲浪，不過日前卻請到影帝任達華「免費」為高雄的醫療觀光代言，因他曾多次在高雄拍戲，也曾多次公開表示喜歡高雄，他本人也將在15日與韓國瑜合體共同舉行記者會。

據了解，港星任達華曾演過許多膾炙人口的電影，像是《殺破狼》中的悲情警察、以及在高雄取景拍攝的《樓下的房客》、《花漾》等，精湛的演技獲得不少好評，也因為來高雄拍謝這層特殊情感，他甚至有意在高雄置產，這次透過中間友人牽線，詢問代言意願，任達華不假思索的點頭，且重點是不受取任何代言費用。

衛生局也透露，任達華來到高雄進行健康檢查是行之有年的既定行程，且他也非常肯定高雄的醫療水準，新聞局長王淺切也說，任達華還曾經「好康道相到」，推薦高雄的健檢給舒淇、任賢齊，且日後任達華也會帶著許多A咖好友來行銷，到時候高雄必定「星光熠熠」，任達華15日也將在高雄市政府安排下，與市長韓國瑜合體出席醫療觀光記者會，會後除了健檢外，也會在專人安排下飽覽高雄風景。

▲高雄市長韓國瑜將與任達華連袂出席「醫療觀光」記者會。（圖，資料照／記者賴君欣攝）

