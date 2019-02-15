可以學習韓國瑜哪一點？柯文哲：他比較溫暖

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來頻頻被拿來與高雄市長韓國瑜比較，被問到韓是否成為假想敵或是輿論評估的標準？柯說，「韓國瑜還是目前台灣在網路聲量最高，常常是人家好的我們學習」，並肯定韓鼓動風潮、帶動希望的能力；至於韓有什麼可以學習的？柯說，「他（韓國瑜）比較溫暖。」

柯文哲預計在228當天再次進行「一日雙塔」活動，但此次分成兩階段進行，先從台北到新竹，接著再驅車到台南騎到高雄。傳出屆時可能順路去屏東參觀台灣燈會，引來試水溫質疑，對此柯表示，不要想那麼多，像屏東燈會以前雲林都沒去看過，這次到高雄想說在旁邊就順便去看看，「我們常覺得台北燈節辦得很棒，但是也去看看其他縣市辦的燈節，特別是用國家力量辦的燈節，順便看一看，人家優點缺點看一看。」

另外，還傳出安排各地產業論壇？柯文哲說，產業也是一樣，其實台北在台灣還是算消費的城市不是生產的城市，也到每個地方看一看；柯說，台北是整個台北的櫥窗，很多產業是在台北賣，「坦白講像農產品，台北是農產品的消費場所，我們自己農產品生產的很少，所以有時候到外面看到底是在幹嘛。」

媒體追問，在看的過程中，韓國瑜是否會變假想敵或是評估輿論的標準？柯文哲說，韓國瑜還是目前台灣在網路聲量最高的，「不過是這樣，常常是人家好的我們學習」，肯定韓鼓動風潮、帶動希望的能力。

柯文哲說， 每個人按照他的棋風去下棋，「像我雖然平常很搞笑，但是基本上我常說我在工作還是看起來比將相雍正，也許是外科醫生的背景，我做事比較….常常覺得我是冷酷型的，酷吏」；至於韓國瑜身上可以學習什麼？柯說，他比較溫暖。

而被問到常自稱是雍正，那韓國瑜像哪個政治人物或歷史人物？柯文哲沒有回答，隨即被幕僚拉走。

▲柯文哲出席能源之丘2.0啟用典禮。（圖／記者楊詩益攝）