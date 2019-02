飛機3.4萬英呎高空遇「強烈亂流」！「上下左右」狂晃釀5傷　餐車卡走道超狼藉

▲達美航空一架飛機在飛行途中遇到嚴重亂流。(圖/翻攝自推特/barbara belcher、Joe Justice, Scrum Inc)

國際中心/綜合報導

美國達美航空(Delta Air Lines)13日時,一架從加州飛往西雅圖的班機在高達3萬4千英尺的高度,遭遇強烈亂流,使得飛機劇烈震動顛簸,機艙內東西四處散落,就連空服人員推的餐車也卡在狹窄的走道上,只能用滿目瘡痍來形容。這起亂流造成5人受傷,而該航班最後被迫停降在內華達州,先行讓傷者下機接受治療。

綜合外媒報導,這架航班在13日晚上7點40分時起飛,預計在9點22分抵達西雅圖,但是卻在飛行途中,於3萬4千英呎的高度不幸遇上強烈亂流,造成機身劇烈晃動,除了機上物品散落、凌亂不堪,更有乘客因為被東西砸到,而出現流血、受傷的狀況。

一名旅客將當時混亂的場景錄下,從畫面中可以看到用來送餐的餐車倒著卡在走道中,地板上到處都是掉落的飲品和食物,有些乘客幫忙撿拾散落的物品,有的乘客則是因為受到驚嚇或受傷,正在接受他人的安撫;全部的人似乎都被這場亂流嚇到還沒回神,機上瀰漫著詭異的安靜氣氛。

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv

報導中指出,當時機上有70名乘客和4名機組人員,飛機改降在內華達州後,2名乘客和1名空服員因為受傷被送往醫院治療,另外2名乘客則是拒絕前往醫院,但是保有清醒的意識。

Delta 5673 because of turbulence flight diverted to Reno today. Chaotic And scary but people showed up as their best selves. #Delta,#weatherchannel, #reno, #turbulancedivertsflight, pic.twitter.com/v8zvsk6hjK