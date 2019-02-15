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人紅就是任性！19歲辣妹把椅子從45樓往下扔！

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▲19歲的網紅左拉把椅子從45樓的陽台丟下街，引起軒然大波。(圖／翻攝自網路)

19歲的網紅左拉把椅子從45樓的陽台丟下街，引起軒然大波。(圖／翻攝自IG)

國際中心／綜合報導

加拿大多倫多一名19歲的IG網紅索亞(Marcella Zoia)，上周六把兩張椅子從她所住的45樓陽台丟落街。非但如此，她還拍下影片上傳到社群網站。

她的任性行為瞬間引發軒大波。索拉眼見事態嚴重，本周三(13日)到警局自首。她被控告惡意危害生命、惡意破壞財產及普通滋擾罪。當天出庭後獲准交保候審。

索亞上周末(9日) 在多倫多市中心一個Airbnb的單位內，一時興起竟然將兩張可摺疊椅子和一些雜物從陽台丟落到車水馬龍的大街上。之後還把這段「丟丟噹」過程、標題為《早安》(Good Morning)的影片PO到 社群網路。

▲19歲的網紅左拉把椅子從45樓的陽台丟下街，引起軒然大波。(圖／翻攝自網路)

警方接獲投訴後展開調查。索拉自知逃不過，在母親和律師陪同下主動投案。多倫多市長托利(John Tory) 說：「這種行為是極不負責、也無法讓人接受的。這不是簡單的開玩笑，而是會造成嚴重死傷的不負責任行為。」所幸後來發現，此一事件並未造成任何人受傷。

索亞的代表律師李思梨(Greg Leslie)說，他的當事人對所做的事感到很不好意思，寧願它從來不曾發生過，更不希望有人因而受傷。 法庭允許索亞亞以2000元加幣(約4.6萬元新台幣)交保侯審，並下令需和母親同住，她將於下月22日出庭。

▲19歲的網紅左拉把椅子從45樓的陽台丟下街，引起軒然大波。(圖／翻攝自網路)

▲▼19歲的網紅左拉把椅子從45樓的陽台丟下街，引起軒然大波。(圖／翻攝自IG)

▲▼19歲的網紅左拉把椅子從45樓的陽台丟下街，引起軒然大波。(圖／翻攝自IG)

▲▼19歲的網紅左拉把椅子從45樓的陽台丟下街，引起軒然大波。(圖／翻攝自IG)

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