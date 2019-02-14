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他「牙線生殖器」僅7.3公分 　獨門技術「頂到深處」讓眾女都說讚

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▲▼英國退伍軍人哈里斯雖是奈米屌，卻讓每個交往女生都對他讚不絕口。（圖／翻攝自Facebook／Micky Harris）

▲英國退伍軍人哈里斯雖是奈米屌，卻讓每個交往女生都對他讚不絕口。（圖／翻攝自Facebook／Micky Harris）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國30歲退役軍人哈里斯（Micky Harris）的生殖器僅有7.3公分長 ，在軍中時常被同袍取笑為「牙線」，但奈米屌並未對他把妹造成困難，因為他技術高超，讓每個交往過的女友都讚不絕口。他強調，比常人更小的生殖器能讓他更專注於「前戲」上，比起一些自仗雄偉的男人更懂得浪漫調情，關心和體貼是他在床上戰無不克的最佳利器。

據英國《太陽報》報導，最新發表的270種手機表情符號中，其中特別引人注目，造型是一隻手微微捏起，狀似暗示長度，也讓許多網友笑稱，該符號是拿來嘲笑別人生殖器大小用的。大多數男性都擔心被以這個表情符號取笑，但真正有「奈米屌」的哈里斯卻對此不以為意。

▲▼ 新推出的手機表情符號，讓網友覺得是暗示生殖器尺寸很小（圖／截自推特）

▲新推出的手機表情符號，讓網友覺得是暗示生殖器尺寸很小（圖／截自推特）

來自赫里福德的哈里斯表示，以前確實會因為尺寸大小而感到自卑，在軍中時，甚至還有同袍會開玩笑要他「來幫忙剔剔牙吧」，不過一切在開始和女生約會後迎刃而解，雖然女生們看到的第一反應都是「好小」，但哈里斯發現技術比大小更重要，「小雞」讓他專注前戲，用心了解伴侶，次次都能「頂到最深」，讓交往過的對象都讚不絕口。

哈里斯坦率地說，太在意尺寸大小毫無意義，相信女孩們也不是很在乎這些，也不用特別去做可能會帶來後患的陰莖增大手術，這都是A片氾濫，才讓大家有這種「大就是好」的刻板印象，其實「短小精幹」才是最棒的，免得像他身邊的朋友一樣，大到讓另一半在床上不舒服。

▼哈里斯表示，關心和體貼才是在在床上得意的不二法門。（圖／達志／示意圖）

情侶示意圖。（圖／達志／示意圖）
 

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關鍵字：生殖器,前戲,做愛,英國

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