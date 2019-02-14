港網燒「迷你豬」情人節禮物熱　賣家：可抵抗「所有疾病」保證健康

▲豬年出現「養寵物豬」潮流 。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

因正逢金豬年，香港近期出現飼養寵物豬熱潮。不少「賣豬中介」為搶春節和情人節商機，在網路推銷「迷你豬」。由於這些豬是從大陸走私進口且未經檢疫，有醫生警告，此舉可能會散播非洲豬瘟，帶來病毒令市民感染豬流感。對此，當局強調，未經申請養豬屬違法。

據《星島日報》報導，香港有「賣豬中介」在網上大肆推銷走私豬，還提供豬隻影片供消費者選擇。還有中介鼓勵青年購買小豬送女友，作為情人節禮物。在一個「賣豬」社群專頁上，有著各種小豬步行或睡覺的有趣短片，超過40名網民留言「想購買」或按讚。售價方面，號稱純種「麝香豬」售3000元（港幣，下同）、「黃金豬」及「黑白豬」售4500元。

報導稱，在交易過程中，鄧姓賣家表示，小豬來自廣東農場，已經接種混合疫苗，可抵抗所有疾病，而且豬隻均已飼養了一個月，保證健康，自己上個月也購買了一頭黃金豬。鄧女還傳送一張在家裡餵豬的相片，並表示，「豬仔可愛又健康」，若控制飲食得宜，不會變「大肥豬」，成長後體型與中型狗狗相似。

據報導，鄧女對於協助大陸農場推銷一事表示，自己不是中介人，只想介紹同好購買，沒有賺取一分錢。但她拒絕透露農場名稱、地址和電話，交易也須由她安排。

此外，鄧女承認，小豬被非法偷運來港，家居養豬也屬非法，但只要教好小豬不亂叫，出外保持低調，相信不會被人舉報。

▼大陸非洲豬瘟疫情嚴重。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

對於走私豬隻，香港海關表示，除非持有漁護署發出的許可證，否則不得進口活生動物；若未獲許可證進口活豬，最高可處罰款五萬元及監禁一年。報導稱，大律師陸偉雄解釋，除了參與走私者，中介人安排走私，也可被控串謀。

此外，走私豬很可能危害市民健康。報導指出，家庭醫生關嘉美指出，豬隻可能帶有大腸桿菌、金黃葡萄球菌等，容易令老幼和抵抗力差的成人受到感染，加上2009年曾爆發人類豬型流感（H1N1）疫潮，豬疫有可能傳人。至於非洲豬瘟，她說，雖然只會豬傳豬，但不排除變種。

除了健康疑慮，在香港未經申請養豬，可是涉嫌犯了兩宗罪。香港漁護署表示，根據現行規定，市區屬「禽畜廢物禁制區」，禁止養豬，至於新界及離島範圍，分為「禽畜廢物限制區」及「禽畜廢物管制區」，在前者養豬須領證，在後者飼養多於一頭豬隻也須申請，如違反，可處罰款5萬元，其後被定罪可處罰款10萬元。

環保署表示，若在「禁制區」或「限制區」養豬，最高可處罰款10萬元，如持續違法，可每日另處罰款五千元；若未經批准在「管制區」飼養多於一頭豬隻，或未符合《廢物處置（禽畜廢物）規例》的處理禽畜廢物及污水排放規定，可處罰款5萬元，如持續違法，可每日另處罰款5000元。