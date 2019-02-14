年薪200萬工程師轉行當婚攝　梁文音、陳偉殷都指定他

▲台灣攝影名人柯宏親創辦的＋K Vision，已創立10年 。

生活中心／綜合報導

富家豪門辦起婚禮，往往樣樣講究極盡奢華，服務也總是指名要國外頂級廠商，不過近年來卻有許多國外的豪門大戶指名台灣一間婚顧公司拍攝婚紗或舉辦海外婚禮。這間婚顧公司是由台灣攝影名人柯宏親創辦的＋K Vision，從創立至今10年之間，除了服務過的政商名流及藝人不計其數，在外國富豪之間口碑也愈傳愈廣，使得＋K Vision在2018年已經有高達50%的客戶來自國外，堪稱是台灣愛情產業鏈的代表業者。

▲柯宏親是個攝影迷，原本有穩定優渥的收入，單純把攝影當成休閒興趣。

柯宏親十年前原本在遊戲科技上市公司擔任研發主管，同時也是個攝影迷，原本有穩定優沃的收入，單純把攝影當成休閒興趣，偶爾為親朋好友拍攝婚禮，不過因為作品拍出口碑，總是讓親朋好友都驚豔，婚禮紀錄接拍愈來愈多，後來甚至多到要排隊2個月，於是漸漸萌生轉職創業的想法。

▲柯宏親擅長呈現人與人之間細膩、深刻並具豐富層次的關係，例如米可白婚禮過程父母對女兒拜別的不捨。

但是柯宏親年過30又身為家中獨子，放棄科技業大約200萬的年薪收入毅然轉職去當攝影師，一開始受到不少親友的質疑，但是柯宏親獲得太太全力支持，同時用專業証明自己的能力，作品陸續獲得ISPWP國際專業婚禮攝影師協會以及WPJA婚禮紀實協會的獎項肯定，成為第一位在兩個婚攝平台雙料獲獎的台灣攝影師，又被國外權威婚禮媒體Junebug選為亞洲十大婚紗攝影師之一，大量的作品獲獎，奠定了柯宏親的專業地位，也為＋K Vision打開了國際的業務大道，成為富邦、新光、奇美等企業家族，還有藝人梁文音、米可白以及旅美強投陳偉殷這些政商名流指定委託的團隊。

▲ 梁文音的傳統婚禮攝影作品也獲得2016春季ISPWP的獎項肯定。

富家豪門要到海外攝影或辦婚禮，服務的收費自然不低，＋K Vision為什麼能讓各國的高端客戶買單？柯宏親表示，因為＋K Vision堅持婚攝及婚禮除了要精緻，還要有獨特性，「要讓婚禮和照片精緻到像是藝術品，才能讓新人一輩子回憶珍藏」。也就是這個理念，他開始將拍攝場景帶到海外，成為台灣「海外婚紗」的先行者。帶著新人出國拍攝的新型態做法，在當時蓬勃的婚紗婚禮市場中興起一陣跟風。另外由於主打國際及金字塔頂端客群，柯宏親會帶著新人到許多特殊場景進行拍攝，例如法國皇帝拿破崙昔日居住的楓丹白露行宮、難以核准申請的歐洲古堡、加拿大的山巔雪地，甚至紐西蘭的峽灣懸崖旁拍下一幅幅具藝術收藏價值的婚照，也讓過程宛如一場世界浪漫冒險的深度旅行。

▲為了抵達紐西蘭的峽灣大景拍攝，新人和團隊用直升機往返，才讓新人婚紗照融入壯闊的山水大景。

▲拿破崙的楓丹白露行宮屋內雕樑畫棟精緻絕美，須審視攝影師資格才能入園拍攝，非常難申請 。

說冒險其實一點也不為過，因為有些時候，要抵達名山大景的山顛才能取得壯闊絕美的視角，揹著攝影器材奔波已是家常便飯，加上海外拍攝會遇上許多難以預期的狀況，像2016年6月柯宏親剛結束布拉格的拍攝，搭機過境土耳其伊斯坦堡的時候，就遇上了機場發生自殺炸彈恐怖攻擊，一度困在機場。不過也有奢華自在的創作，例如一次到紐西蘭冰川峽谷拍攝婚妙，客戶就出動直升機載團隊前往現場。還有客戶花了上百萬包下峇里島的寶格麗Villa，讓團隊儘情工作不受打擾，富豪客戶常有追求完美不惜代價的心情，而柯宏親的作品獨特、華麗、細膩的視覺風格，為一對對新人做了最完美的一回與愛同在的證明。

▲富豪在拍攝途中奢華享受，住宿都是一島一飯店，團隊隨同進駐飯店，工作氣氛自然也跟著變得夢幻浪漫 。

目前團隊接拍婚紗最高的收費已超過百萬元，這5天拍攝都在馬爾地夫，富豪在拍攝途中奢華享受，住宿都是一島一飯店，團隊隨同進駐飯店，工作氣氛自然也跟著變得夢幻浪漫。柯宏親說，好的照片除了要有畫面感，城堡古蹟或是名山大景，在每一次的影像拍攝當中，他都會針對每個國家的人文環境造就的情境，以不同的視角和構圖來呈現新人的愛情。

▲ 直到目前，＋K Vision在台灣已舉辦過2000場婚禮，海外婚禮也突破500場。

隨著業務不斷擴大，柯宏親的太太胡沛婕也成為婚禮整合服務公司的執行長，負責婚禮的企劃與執行。她笑稱因為婚禮當中新娘的意見和想法總是較多，她讓先生專心拍攝好作品，她則善用女性貼心細膩的角度思考新人的需求，再將團隊服務從海外婚紗攝影延伸擴大成跨足婚禮、花藝以及動態錄影，成為婚禮整合服務業者。直到目前，＋K Vision在台灣已舉辦過2000場婚禮，海外婚禮也突破500場，因應來自海外的客戶大幅增加，今年也將成立峇里島、香港的海外分部，朝國際化發展。

▲柯宏親和胡沛婕夫妻，從攝影開始串連婚禮服務的上下游，如今已成為面面俱到的婚禮整合服務業者 。

胡沛婕表示，他們以「放眼海外市場，接軌國際」的經營理念，希望與台灣其他婚攝公司建立市場區隔，事實證明夫妻俩的策略成功。特別是近年來藉由社群與口碑行銷的蔓延，已經有愈來愈多來自北美、上海、香港、澳洲等20個城市的客人慕名而來，海外案子越來越多，幾乎佔現今總客源的一半。柯宏親也補充，富二代或海歸派的新人佔了大多數，他們的特點就是生活工作都在國外，結婚就回到台灣補請客，而台灣的婚攝及婚顧服務品質一流，收費和國外相比也不貴，加上富二代之間會相互交流、比較與口碑推薦，是＋K Vision能持續獲得海外客戶的關鍵之一。

▲ 連續6年獲外野手金手套獎的統一獅選手劉芙豪，海外婚禮也是請柯宏親操刀拍攝。

雖然是台灣在地的服務業者，卻能受到愈來愈多海外客戶的委託，面對未來，柯宏親夫妻俩表示將繼續進軍國際，深耕世界華人圈，創造品牌知名度，希望能將台灣的幸福產業鍊推向世界。

▼感受到伊林名模李培毓及先生的開朗與熱情，柯宏親掌鏡拍的婚紗呈現他們的活潑奔放 。