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給錢握16歲女手！台南男「故意割她手2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名16歲少女為自賺學費，以「奇寶恐龍」為名、穿著恐龍服裝在街上表演，卻無故遭人痛毆，引起台南市長黃偉哲關注，警方也立即調查。但是，「奇寶恐龍」從開始表演時，就不斷遭到路人攻擊，甚至是跟蹤，安危令人擔心。

少女在街頭看板上寫著「哈囉大家好，我是學生，16歲求學費，謝謝，歡迎拍照，16歲求學費；請勿打我，我是女生，16歲求學費」，短短幾句話除了透露少女獨立懂事之外，還有害怕被陌生人傷害的心情。

▲▼給錢握16歲女手！台南男「故意割她手2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝。（圖／翻攝臉書）

▲▼奇寶恐攏不斷遭到陌生男子騷擾、傷害。（圖／翻攝「奇寶恐龍來了！」臉書，下同）

▲▼給錢握16歲女手！台南男「故意割她手2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝。（圖／翻攝臉書）

該名女學生會在臉書粉專「奇寶恐龍來了！」紀錄每日街頭表演時經歷的事情，從2018年2月7日開始，便有假借給錢、故意割傷她的男客人，甚至有人吐口水、或將她的辛苦錢直接拿走等，讓人非常不捨。

由於她穿恐龍裝，雖然眼部有留洞可看，但因穿著恐龍布偶衣行動笨重，每每被人攻擊、辱罵，都無法及時反應；最可怕的是，竟有男子看完表演後，尾隨她回家，讓她非常害怕，「請不要性騷擾恐龍，也不要再私下跟蹤好嗎～很噁心耶！」

▲▼給錢握16歲女手！台南男「故意割她手2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝。（圖／翻攝臉書）

▲▼給錢握16歲女手！台南男「故意割她手2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝。（圖／翻攝臉書）

但是，「奇寶恐龍」僅單純在臉書上抱怨，從未報警尋求幫助，就是為了不讓家中的長輩擔心，就連此次被毆致流血的事件，都是員警透過網路得知，上門通知完成報案程序才會有下文，就連員警都認為女學生是一名孝順乖巧，十分有上進心的孩子。

據了解，該名女學生因家境不好，她除半工半讀，也學街頭藝人，在街頭扮恐龍表演賺學費，但因沒有街頭藝人證照，常被驅趕，在夜市表演時，也常被夜市管委會等組織驅趕。

▲▼少女籌學費街頭表演竟遭襲擊。（圖／「奇寶恐龍來了！」粉絲專頁）

▲「奇寶恐龍」被毆打流血。（圖／「奇寶恐龍來了！」粉專）

▲台南１名16歲女學生，為了籌學費，以「奇寶恐龍」為名，裝扮恐龍在街頭表演，但在大東夜市表演時（左上角），竟有人無端揮拳毆打她，將她打到流血，目前警方主動偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往台南市警一分局東門所關心這位女學生。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲9日下午特前往台南市警一分局東門所，關心接到警方通知前往製作報案筆錄的被害女學；黃偉哲對這位16歲女學生自籌學費的精神十分讚許、疼惜，除指示警察局對本案依法查處外，也指示社會局去了解，市府可以協助的地方，主動提供女學生協助。

黃偉哲表示，女學生除了自籌學費外，也擔任流浪動物認養志工，做很多社會公益的事，是很有愛心的人，「請妳不要對社會失望」，而「奇寶恐龍」也答應說，「對社會仍有信心，會繼續表演下去。」

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關鍵字：台南,恐龍,學費,黃偉哲,奇寶恐龍

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