恐怖女兒！她和男友吵架就回家踹門亂砸　爸媽嚇壞控家暴求搬家

▲吳女已被保護令限制需離家100公尺遠，卻因跟男友吵架，又回家摔東西嚇壞父母，被檢察官起訴。（圖為台北地檢署外觀／資料照）

記者劉昌松／台北報導

一名近40歲的吳姓女子，因為常常一和男友吵架，就回家摔東西，父母整天提心吊膽，乾脆向法院聲請保護令獲准，吳女必須搬家遠離家裡至少100公尺，並在2年內接受24次的心理輔導與精神治療，結果2018年底，吳女又因為和男友吵架，跑回家裡踹門、翻桌、打破鏡子，爸爸氣得報警處理，台北地檢署依違反《家庭暴力防治法》起訴吳女。

根據《家庭暴力防治法》，不是只有肢體上的暴力相向，才算是家庭暴力，其他騷擾、脅迫等不法侵害家庭成員精神的行為，都是家暴。

而吳父因為受不了女兒一遇到感情問題，就回家大發雷霆，讓父母擔心受怕，2018年9月，向法院聲請通常保護令獲准，法官裁定女兒必須搬家，而且要遠離家裡至少100公尺，在保護令有效期間的2年內，還要分別完成12次的心理諮詢輔導，以及12次的精神治療。

沒想到保護令核准後的12月31日凌晨，吳女又因為和男友吵架，跑回家裡踹門，家人開門後，就進屋把家裡的桌子翻倒，還打破鏡子，並對父親大聲咆哮辱罵，吳父當下決定報警處理。吳女接受偵訊時，坦承違反法院核發保護令，檢察官日前依法將吳女起訴，聲請法院簡易判決處刑。

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