「恭賀王威中落選」　街口支付與王互控誹謗案都不起訴

▲王威中(圖中受訪者)曾為他與街口支付執行長胡亦嘉互控案出庭應訊。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市前議員王威中曾在2018年開記者會，質疑行動支付業者「街口支付」有資安問題，同年底，九合一大選過後，「街口支付」在官網上貼出「恭賀台北市議員王威中落選」的廣告，王與「街口支付」執行長胡亦嘉互控誹謗、恐嚇等罪，台北地檢署調查後，14日以雙方犯行罪證都不足為由，處分不起訴胡、王2人。

王威中在2018年3月記者會上表示，街口支付帳戶綁定手機門號，使用者一旦變更門號，儲值金就無法提領，也無法使用街口幣，設計不良導致電子錢包無法使用，甚至有個資外露問題。

▲胡亦嘉曾澄清街口支付並無資安問題。（圖／ETtoday資料照）

當時街口支付澄清，只要使用者反應有更換門號，就可以協助進行移轉，不會有個資問題。同年底九合一大選結束後，街口支付官網出現「恭賀王威中落選」的廣告，內容提及王威中汙衊台灣年輕新創，為了選票不擇手段「王議員的政治生涯結束了」等語。

王威中和街口支付執行長胡亦嘉因此互控誹謗、妨害名譽等罪，2018年11月27日，檢察官傳喚2人出庭，2人短兵相接但一前一後進入，互無交集，檢察官最後以罪嫌不足等理由，處分2人都不起訴。

【其他新聞】

土地越界糾紛吵不停老農找官評理 地政事務所：你竊佔國土！



國道遭多車輾斃變肉泥 修復「專案小組」24H拼湊還全屍

醉殺獨子女兒代父跪求原諒 男大生父哭崩：殺人魔王才該來跪