土地越界糾紛吵不停老農找官評理　地政事務所：你竊佔國土！

▲新店山區林姓果農不滿鄰地地主找麻煩，請官員鑑定地界，意外揭露自己竊佔國土罪行，被檢察官起訴。（圖為台北地檢署／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店山區1名林姓男子長期在山坡耕種，他不滿搬來後面的余家3兄弟質疑他侵占到余家土地，裝監視器全天候對著余家拍攝，雙方吵了2、3年，最後林男找地政事務所人員鑑定地界，結果反而讓林男自己長期竊佔國有地的犯行曝光，台北地檢署14日依《水土保持法》等罪起訴林男，至於余家兄弟也因破壞林男的監視器被起訴毀損等罪。

據了解，年約70歲的林男宣稱，家族至少從1970年代開始，就在新店龜山的土地上種植果樹，過著與世無爭的務農生活，直到2、3年前，余家3兄弟搬到他後面，就開始不斷遭到刁難，時常質疑他越界，還用大型鐵櫃擋在兩塊地中間，妨礙他從後方進入自己的果園。

余家則表示，他們的土地是合法買來的，但林男的鐵皮屋其中一角侵占，妨害他們使用，此外，余家進出最便利的方式，就是穿過林男土地，但林男卻常把通行路徑擋住，讓他們進出困難，尤其林男架設監視器，全天候拍攝余家進出、生活，更是讓他們感覺不舒服。

雙方糾紛經年累月後，林男一氣之下去找地政事務所來鑑定地界，沒想到公務員一到場勘查，就發現林男的果園根本就是國有地；檢察官調查後，認定林男竊占國有地；另外余家3兄弟中，有2人也因為擺放鐵櫃的位置剛好也是林男種水果的國有地，以及拿棍子要扳開監視器鏡頭時，不慎打落監視器涉及毀損等罪遭一併起訴。

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