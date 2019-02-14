AV女神橋本有菜「合體台灣數學課本」　3年X班蔡OO爆紅...網跪求轉賣！

▲日本22歲AV女神橋本有菜13日受邀來台灣。（圖／翻攝橋本ありな推特、IG）

記者黃君瀚／綜合報導

日本22歲人氣AV女優、有著「最強美腿」封號的橋本有菜（橋本ありな）近日來台灣工作，換上純白制服、戴上眼睛，像極了清純學生妹。有趣的是，網友焦點全集中與她合照的數學課本上，就在封底處有著一行關鍵密碼，年級、座號和姓名全都露，讓無數男人羨慕不已，直呼願意出價和蔡OO同學購買！

橋本有菜13日飛來台灣進行拍攝工作，敬業的換上了白襯衫、黑短裙，戴上大圓框眼鏡並配上黑絲襪，有著學生妹般的清新脫俗氣質。仔細一看，她手上拿著的道具是一本翰林出版社發行的數學課本，從斗大標題附上注音符號來看，應是小學3年級下學期的版本。

▲有趣的是，工作室發布的照片太「高清」，道具數學課本上的學生年級、姓名全都露。圖片經馬賽克處理。（圖／翻攝橋本ありな推特、IG）

橋本有菜所屬的的事務所「ARROWS」13日就在推特上公布這張照片，大力稱讚自家藝能人上相，「眼睛好適合超級可愛」、「瀏海是妹妹頭也超萌的」。此外，橋本有菜也在個人推特和IG加碼公布這趟台灣行的工作側拍照，在陽光下更顯純潔，絕美長腿同樣吸睛。

「橋本有菜讀台灣小學課本，重點是課本上的名字沒碼掉！」有眼尖網友看了照片後，馬上找出背後有個大亮點，原來數學課本封底上，清楚的手寫字跡公開了持有人，3年XX班YY號，學生姓名是蔡OO，連班導師大名也一清二楚，讓他瞬間爆紅成了「最狂小3生」！

▲橋本有菜拍攝了一系列清純學生妹照。（圖／翻攝橋本ありな推特、IG）

消息一被轉到「爆廢公社」等社團，馬上引來網友們暴動，各種羨慕忌妒恨，「蔡OO給我出來保證不打死你」、「三年XX班YY號蔡OO同學，馬上到訓導處來」、「想收這本數學課本」、「這名字一夕間爆紅，連他本身都不明白怎麼了」、「今晚那個姓蔡的好爽哦」、「蔡同學出來，我出300收那本書。」

22歲的橋本有菜擁有C罩杯和一雙雪白筆直長腿，為「S1」旗下的專屬女優，不僅日本AV界有「最強美腿」封號，在台灣同樣有著超高人氣。根據正版成人網站LXAV日前的統計，橋本有菜可說是仍在發片的AV女優中，台灣人氣最高的前幾名。

▼「最強美腿」封號當之無愧。（圖／翻攝橋本ありな推特、IG）