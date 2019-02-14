陸情侶瘋曬證　情人節凌晨現「L型人龍」帶板凳＋熱水袋等結婚

▲成都青羊區婚姻登記處隊伍成 「L」形。（圖／成都商報）

大陸中心／綜合報導

情人節曬恩愛有了新風潮，直接秀起結婚證，因此，不少情侶選擇「甜上加甜」，直接登記結婚。四川成都的婚姻登記處早上8點就排起長龍，甚至有人自帶小板凳，而今天首對領證的新人則是凌晨4點就來等待。此外，還有去咨詢離婚的夫妻，在被工作人員「勸和」與受現場喜慶氛圍影響，最後不想離婚了。

▼有情侶自備小板凳 。（圖／成都商報）

綜合陸媒報導，成都青羊區的婚姻登記處早上8點就大排長龍，不僅有新人帶了毛毯來當坐墊，還有人帶了小板凳，甚至有人拖著行李箱來領結婚證，因為領完之後還要趕著去出差。第一對領到結婚證的新人是凌晨四點就來排隊，還自備了熱水袋來取暖。

▼情侶帶了行李箱。（圖／成都商報）

無獨有偶， 山東威海環翠區婚姻登記處也是擠滿滿。據工作人員介紹，早上不到5點就有情侶來等候。另一處的臨港區登記處的隊伍也成「L」形排開。

▼山東也有情人節結婚潮。（圖／翻攝自網路）

地點轉到廣州，越秀區民政局也迎來相同盛況。為了能在第一時間登記，有的情侶早在一個月前就已經搶先預約辦理結婚登記。被問到為何「扎堆」來結婚，第一對新人受訪表示，「因為今天是情人節，比較有特殊的意義。」

▼廣州越秀區婚姻登記處。（圖／翻攝自網路）

有趣的是，現場強大的「狗糧」竟讓來咨詢離婚的夫妻「回心轉意」。安徽阜陽民政局的工作人員表示，來了幾對離婚的（夫妻），「我們一般都給他們勸和勸走了」，一般過年這七天在家有點小糾紛、小矛盾，就勸一勸，「他一看大家都在辦結婚證，那麼喜慶的一天，也就不好意思辦離婚了。」

▼第一對領證新人回答情人節領證理由。（圖／翻攝自網路）