不可賣玫瑰、印愛心！都是西方遺毒…在這些國家情人節是犯法的

▲巴基斯坦禁止過西洋情人節。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

2月14日是一年一度的西洋情人節，世界各國情侶都沉浸在幸福的粉紅色泡泡中，在日本甚至有女性必須送給男性「義理巧克力」的傳統。不過有些國家卻規定，不准過西洋情人節！原因當然不是怕單身的人忌妒眼紅，而是這個西洋節日，與當地宗教教義相違背，包含巴基斯坦、伊朗、印度、印尼等國，都是禁止過情人節的唷！

巴基斯坦高等法院在2017年2月13日，以「違反伊斯蘭教義」為由，禁止全國過情人節。情人節在巴基斯坦保守的社會團體眼中，是一項「無恥、不道德」的活動，總統胡笙（ Mamnoon Hussain）更呼籲，這種基督教傳統節日與該國的文化沒有關聯，不應該慶祝，並批評「西洋情人節的思想威脅傳統伊斯蘭教義」。目前巴基斯坦已禁止媒體刊登相關廣告，也不能販售周邊商品，民眾與政府機關更不得在公開場合舉辦節日活動。

▲印度2014年曾發起抗議，阻止情侶過西洋情人節。（圖／達志影像／美聯社）



對於保守的印度來說，雖然沒有明文禁止情人節，但在印度教文化裡，情人節是一個屬於西方基督教的陌生節日，更與當地「指腹為婚」的傳統文化不符。當地宗教團體也認為，情人節是英國殖民時期的「遺毒」，他們認為，「相愛就該結婚，如果還要透過交往來考慮，那就是貶低、侮辱愛情。」

若是在街上發現情侶「放閃」，就會要求情侶立刻結婚，否則就要告訴父母。印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）更有一所學校乾脆把2月14日訂為「家庭日」，邀請學生父母一起來學校慶祝，看看誰還敢過情人節。

伊朗政府認為情人節是「西方的頹廢文化」，且根據伊斯蘭律法，未婚男女之間不可以有親密接觸。因此在2011年頒布禁令，不准工廠生產任何與情人節有關的東西，例如印有愛心、玫瑰圖案的卡片與禮盒，也禁止任何有關的宣傳活動。

以穆斯林人口為主的印尼，在2018年情人節時，全國有超過10個城市都派警力掃蕩情侶。單在印尼第二大城泗水，警方就在逮捕了數十對正在賓館裡恩愛的「違規情侶」。同時也有學生上街抗議，他們認為穆斯林不該慶祝「西方節日」，情人節是傷風敗俗的節日，是鼓勵民眾婚前性行為。

▲印尼泗水少女反對慶祝情人節（圖／路透社）



不過，不是所有伊斯蘭教國家都禁止慶祝情人節。過去沙烏地阿拉伯的宗教警察，會在情人節前夕展開一系列取締行動，但從2018年開始，沙國開放慶祝情人節，當地宗教領袖甘姆迪（Ahmad al-Ghamdi）表示，慶祝情人節不違背伊斯蘭教義，情人節就像慶祝國慶日和母親節一樣，是全球性和社會性事件。

