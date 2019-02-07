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過年學費借錢高峰期　保單借款必留意3大要點

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▲錢,新台幣,百元鈔,千元鈔,五百元鈔。示意圖。（圖／記者林冠瑜攝）

▲春節完後繳學費資金需求多。（示意圖／記者林冠瑜攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

過年前後都是民眾資金需求的旺季，雖然有年終獎金，但過年是最花錢的時期，過完年後家長要開始幫孩子繳學費。在國人投保率近250%的現今，除了銀行信用卡、信用貸款等借款方式，利用保單借款可以免保人、免手續費、無違約金。但保險公司建議，民眾在保單借款前最好留意3大面向，以免影響自身權益。

現代人生活多以小家庭為主，常面臨短期資金需求而大傷腦筋的情況。以四口家庭為例，過年期間面臨除舊布新、孝敬長輩、團聚出遊、發放壓歲錢壓力，過完年後又面臨孩子學費等資金需求。

磊山保經業務總監駱玫吟表示，若無銀行定存單可調度資金，可以考慮利率保單借款，但要注意2面向。

1.各公司利率不同：各保險公司規定不同，保單借款利率大都是保單預定利率加碼一定比率，部分保險公司則採固定利率，目前各保險公司公告保單借款利率落在2.7%~9%之間。

2.優先選新台幣保單：通常新台幣保單借款利率低於外幣保單，因此想要辦理保單借款，若手邊有不同幣別保單，先選新台幣保單。2但也有例外，若是早期投保的新台幣壽險保單，借款利率還是可能高達6.9%。

此外，元大人壽也提醒，保戶須在保單有效期間內、保單累積保單價值準備金，才能在保單價值準備金範圍內申請借款；保單借款孳生的利息，若超過一年未清償，利息將於保單週年日併入本金中以複利計算，因此務必留意本金與利息，不要超過保單價值準備金，以免影響保單契約效力。

要保人如有欠繳保費或是保單借款未還清的情形，當保險公司給付各項保險金、解約金、返還保單價值準備金或退還所繳保費時，保險公司得先抵銷上述欠款，再給付剩餘金額，因此保戶辦理保單借款時需留意相關規定，以免影響自身權益。

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關鍵字：學費,保單借款,保單貸款

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