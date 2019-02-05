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包租公理財／擅用保單貸款省利息

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▲▼財富方舟總經理、包租公教練吳建賢。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財富方舟總經理、包租公教練吳建賢。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

包租公教練吳建賢10多年帶著親友、學生投資中古屋房地產，攢下一桶桶財富，也從0開始逐漸拓展到10間公司建構出財富方舟集團擔任總經理。他以自己買不分紅的年金養老險、美元利變終身壽險與定期壽險，年繳30萬保費，並利用保單4%貸款自籌財源管道，分享其實務創業經營心得。

吳建賢念的是中央大學資訊工程系，畢業後也進入到台積電擔任到生產線課長，原本可能循規蹈矩拼到資深主管退休，可是他從《窮爸爸富爸爸》一書出版後，翻轉社會過去只談儲蓄做退休的風氣，注意到「被動收入、現金流」的觀念，遂開始和同學白天工作、晚上討論如何創業，曾開過咖啡館、美妝店，最後投入房地產。

財富方舟教育訓練採開放式工作場所，連電腦都是放在登機箱隨時移動。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼財富方舟教育訓練採開放式工作場所，連電腦都是放在登機箱隨時移動。（圖／記者李蕙璇攝）

吳建賢說，許多人會投資房地產是因為房屋所有權在自己的名下，有完全的主導權，而一開始他自己也是從買屋開始，當自己從台積電工作就攢了第一桶100萬到後來買屋當個包租公，這只是自己個人可以做的理財，但是他讀了許多成功學的書籍與參加許多訓練會，領悟到「會改變的人就是會改變，不改變的人還是不會改變」道理，便決定把自己的理財步驟經驗，做為創業基礎也就演變成開設包租公養成班，帶著學員們做中學，也成就自己為專業教練。

多數人投資房地產一定會向銀行申請房屋貸款，而收支比過高時其實不易貸到漂亮的成數。而買保險是一種為自己、家庭先規劃風險轉移的保障，須要先把部分收入放進去保單建構防護網，然後再運用「保單貸款」提供無須任何擔保品、繳息不繳本的還款期限與條件，便可做為包租公靈活自籌財源管道之一，彈性隨借隨還，確實為自己省下許多借款利息成本。

財富方舟教育訓練採開放式工作模式，筆記型電腦於登機箱存放。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼財富方舟教育訓練採開放式工作模式，筆記型電腦於登機箱存放。（圖／記者李蕙璇攝）

磊山保經業務總監駱玫吟則表示，使用自己的保單跟自己借錢，其實成本可能是較低的一種，可以先選擇新台幣定存質借，再者是善用保單借款，且新台幣保單優於外幣保單。從借款利息來選擇工具，當中以銀行定存最划算，因定存質借是以存款利率加1%或1.5%計算，推算利率約2%出頭，低於信用貸款、理財型房貸利率。

運用利率保單借款也有機會拿到低利貸款。有的保險公司大都是保單預定利率加碼一定比率，部分保險公司則採固定利率，現階段公告的保單借款利率落在2.7%~9%之間。通常新台幣保單借款利率低於外幣保單，也有例外情況，若是早期投保的新台幣壽險保單，借款利率可能高達6.9%，建議確定選哪張保單辦理借款之前還是先去電問壽險公司、壽險顧問等確認了解較宜。

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