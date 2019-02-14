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年輕姊妹花代中風父出「征」！　剪短髮又改名接手「理髮廳」養五口

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

印度一名理髮師因為中風無法繼續工作，若不持續經營理髮廳，家計就會陷入困境，於是理髮師的兩位女兒決定接手。然而，女權在印度來說相當低落，因此兩姐妹決定「扮男生」，讓別人認不出。

據《印度時報》報導，這兩位來自北方邦（Uttar Pradesh）的姐妹為現年18歲的喬蒂（Jyoti Kumari）和16歲的妹妹妮哈（Neha），2014年時，父親納拉揚（Dhruv Narayan）因為中風長期臥病在床，由於他經營的理髮廳是家裡唯一的收入來源，生病後便開始完全沒有收入，於是孝順的姐妹倆決定接手這間理髮廳。

不幸的是，由於庫瑪里姐妹是年紀輕輕的女生，不少顧客對她們的能力感到質疑，態度也非常失禮，這對姊妹為了避免來自外界的批評，決定「女伴男裝」，剪短了頭髮，還在手腕戴上很陽剛的鐵製手環，並改名為男生的名字狄帕克（Deepak）和瑞臼（Raju）。

▲▼年輕姊妹扮男孩 。（圖／翻攝自YouTube／MACX VIDEOS）

▲年輕姊妹扮男孩「代父出征」。（圖／翻攝自YouTube／MACX VIDEOS）

庫瑪里姐妹試圖讓自己的行為、說話都像個男孩子，但隨著年齡的增長，很難掩蓋她們是女孩的事實。喬蒂難過表示，「那時曝光後，村裡有些人不停嘲笑、批評，說我們女扮男裝甚至還叫我們去死。」然而，儘管被罵得一無是處，姐妹還是堅持不放棄，「因為我們沒有選擇，不然沒辦法養活這整家人。」

據報導，最近庫馬里姐妹的故事終於被當地新聞播出，在印度受到矚目，當地政府也在聽完她們的故事後也給予了現金獎勵，表揚孝順的庫瑪里姐妹倆。

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關鍵字：孝順,Jyoti Kumari,理髮廳,東南亞要聞

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