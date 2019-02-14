飄逸洋裝救命！女童抓壁虎翻牆險墜樓　衣角勾住大樓招牌獲救

▲多人合力將女童救起，所幸女童僅受到輕微擦傷。（圖／翻攝自每日郵報）



國際中心／綜合外電報導

泰國一名4歲女童日前到醫院探望生病的父親，一時貪玩便追著壁虎在醫院內奔跑，沒想到一個不注意竟誤闖醫院頂樓的天台，甚至翻越牆邊，只為了抓住壁虎。所幸女孩身穿的洋裝勾住醫院招牌，讓她沒有馬上墜落地面，而是吊在半空中，聽到女童尖叫的工作人員，才立即出面救人。

綜合外電報導，這名4歲女童的父親日前因病到醫院接受治療，女童也跟著家人到醫院探望父親。過程中，生病的父親看到女童無聊，正好發現一隻壁虎，便讓她去抓壁虎。怎知女童就這樣一路追著壁虎跑，在全家人的疏忽下，從防火門內走進醫院7樓的天台，並翻過圍牆差點摔死。

就在千鈞一髮之際，女孩穿著的飄逸洋裝意外成為救命恩人，在她快要墜樓時，勾住醫院的招牌，而女童就這樣掛在招牌上搖搖欲墜，直到有人聽見女童哭喊聲，一大群的工作人員才急忙合力將她救下。其中一名工作人員先是彎腰抓住女童，其他人再聯手抓住這名員工，並一起往上拉，而當時也有人跨坐在陽台圍欄上，一旦女童墜下，也能抓住她。

女童最終順利獲救，雖然驚嚇過度，但在經醫療人員的確認下僅受到輕微擦傷。事發後，院方調查發現，是一名清潔工在打掃後，忘了將天台大門上鎖，才會讓女童誤闖頂樓。