和館長直播喊警力不足...侯友宜今向蘇貞昌怨新北「警太多負擔大」

▲侯友宜、蘇貞昌（圖／記者李毓康攝、蘇貞昌競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新北市長侯友宜日前和「館長」陳之漢直播時談及治安政策，刑警出身的侯友宜表示，新北市幅員遼闊，平均一名警察要負責500多位民眾的安全，警力不足。據了解，侯友宜在14日的行政院會中卻對行政院長蘇貞昌抱怨新北市「警力太多」，人事經費對他造成很大壓力。

侯友宜年前和館長直播時表示，新北市有情資整合中心，要打造科技防衛城，他信心喊話，「敢在新北犯罪、一定抓的到」，此外，侯友宜也指出，新北幅員遼闊警力不足，所以要善用科技，透過監視綠影系統及AI人工智慧等，加強新北的治安防治。

據了解，侯友宜在14日的行政院會上對於新北警力不足說法改口，他在會中向蘇貞昌表示，新北市警力太多、警察不退休，人事經費造成市府很大壓力。

新北市府解釋，侯友宜這次是和桃園市長鄭文燦一起向中央發聲，侯友宜表示，近年警消人員容訓量提高，集中在今、明年畢業，基層警察部分預計撥補新北市939員，消防人員部分撥補超過250名，相關人事經費四年下來預計增加近60億，他強調，事實上六都皆面臨同樣問題，因此建請行政院組成專案會議，邀請各縣市共同會商解決。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇貞昌對此當場裁示，指示內政部警政署針對人力及經費進行協商及討論。