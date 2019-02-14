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美中貿易戰休兵期限接近　美官員曝：習近平與川普將在3月會面

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習近平、彭麗媛伉儷與川普、梅蘭妮亞伉合影 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 習近平曾在2017年於海湖莊園與川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

由美國貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率領的代表團，14日在北京與中國大陸展開新一輪的貿易磋商。美國總統川普對於談判成果非常樂觀，日前更鬆口表示，願意延長休兵截止期限，也願意與中國大陸國家主席習近平會面。

美國農業部副部長森斯基（Stephen Censky）13日指出，川習兩人預計在「3月的某個時候」會面，但沒有給予具體日期。森斯基在佛州舉行的會議上說，「希望可以盡快達成協議，且農業是協議的必要部分。」有鑑於美中雙方還有許多細節喬不攏，越來越多美國企業希望可以推遲休兵期限。

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）向福斯新聞頻道（Fox News）表示，不排除兩人見面的可能性，且川普位在佛羅里達州的「海湖莊園」（Mar-a-Lago），會是非常好的會談地點。桑德斯認為，「川普與習近平是唯一能夠解決最終問題的兩個人，他們需要坐下來面對面確定最終協議。」

川普原想在2月27日至28日川金會期間與習近平見面，不過礙於兩場國際性峰會時間太緊密，因此取消在3月1日前的會面。根據《南華早報》報導，習近平預計在15日與美國談判代表見面，包含萊特海澤及梅努欽，不過確切時間地點尚未確定。

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關鍵字：美中貿易戰,美中貿易談判,習近平,川普,北美要聞

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