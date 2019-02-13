酒駕累犯每年上看2萬人！蔡清祥：政府人民合作防堵

▲法務部長蔡清祥，希望有民間組織協助推動防範酒駕。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

針對酒醉駕車加重刑責的問題，法務部長蔡清祥13日表示，每年酒駕被判刑定讞的被告多達5萬餘人，其中累犯人數不斷增加，去年已經達到1萬7千餘人，問題嚴重。蔡清祥表示，其實除了政府以刑罰遏止以外，這還需要民間共同努力，希望未來能有民間組織與政府合作，長期推動避免酒駕發生。

蔡清祥舉出了董氏基金會推動戒菸運動為例，他認為政府可以在政策的制定、執行等部分努力，但若加入民間的力量，應該能有更好的效果。

法務部對於酒駕致死案件朝不確定故意殺人罪方向修法，媒體報導，法務部研究世界各國立法例、相關文獻資料後，可能修法草案會決定酒測值0.75 mg/L就視同殺人罪法辦。消息曝光後，批評聲浪不小，法務部也隨即澄清，0.75的數據來自目前參考的資料之一，都是一些參考的客觀基準，但目前修法參考的不限於這份資料，目前並未決定多少酒測值即朝不確定殺人故意方向修法。

對此，蔡清祥13日也說，固定酒測值只是一個方案而已，也不排除採取個案彈性處理。「大家都提出很好的意見，但我們還是要更慎重一點，還要徵詢學者與外界的看法，所以目前為止還沒有最後的定案。」

另外主導修法的檢察司長王俊力也表示，除修法外也研擬相關配套措施，例如對有酒駕紀錄的人裝上酒精鎖，預防再犯；另外對於有酒癮的人，與衛生福利單位研議，採取相關戒癮治療措施。其中酒精鎖部分有費用支出問題，由於市場上酒精鎖價格不一，少則1萬元、貴則10幾萬元，無論是累犯才要命其加裝，或是初犯就要命其加裝，檢察司還在討論如何執法較適宜。



▼法務部檢察司長王俊力。（圖／記者吳銘峯攝）