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好市多「賣場霸主」地位動搖！網激推這家免年費：退貨機制很讚

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▲▼ 好市多 。（圖／資料照）

▲好市多每到假日總是擠滿購物人潮。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

深受台灣人喜愛的美式賣場好市多(Costco)，即使每年需花費上千元辦會員才能入場消費，但因商品豐富又常有獨家商品，仍常常造成搶購風潮，更被死忠支持者封為「台灣賣場霸主」。然而，最近有網友指出，台灣其他家賣場也越來越進步，像是家樂福不用年費也能無條件退貨。

有網友在PTT發文指出，「我家的電鍋前兩天壞掉了，於是我媽吩咐我去家樂福幫她買一個電鍋，指定要日本牌子的，而我買了一個三千多元的象印電子鍋，買回家煮了一次飯覺得不太好用，烹煮時間+悶飯時間總共要70分鐘，我媽覺得太久了，因為上一個電鍋煮飯+悶飯只要40分鐘就好了。」

▲▼ 好市多 。（圖／資料照）

因此，這名網友決定把電鍋拿去家樂福退貨，「家樂福店員很阿殺力，沒有問我有沒有使用過，只看了一下發票，稍微檢查了一下電鍋外表有沒有受損後，就直接幫我刷退了，第一次在家樂福使用退貨服務覺得很不錯！」

對此，其他網友也紛紛說，「覺得家樂福退貨很阿沙力，之前買口罩退貨，因為口罩還沒戴上帶子就會斷掉，總公司還問是哪個批號」、「家樂福真的不囉嗦阿！爛東西退了廠商才知道」、「家樂福真的變很多，越來越好，車位也變大」、「家樂福一直很阿莎力，反觀某收費會員賣場」、「吃的可退貨，退過壞掉雞蛋與油耗味的堅果罐」、「成本轉嫁廠商，其實愛買大潤發也都很好退，要感謝COSTCO」、「 家樂福一直都很讚，本身也有好市多退貨經驗都不是很愉快」。

不過，也有網友認為這兩間賣場性質不同，不能拿來比較，「二者定位不一樣有何好比較？家樂福定位跟大潤發較接近吧」、「家樂福與好市多性質不同吧！家樂福東西比較貴」、「賣的東西不一樣啊….」、「哈哈哈哈...都是便利的購物賣場～～」、「收年費那家有些東西真的便宜很多」、「收年費那家有些東西的價差可以抵掉好幾年年費」。

▲▼家樂福，量販，買菜 。（圖／資料照）

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關鍵字：好市多,Costco,量販,賣場,家樂福,退貨

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