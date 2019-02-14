美招兵買馬要打「台灣牌」　金燦榮：其它問題都好談，台灣不能談

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普2018年8月簽署總額達7160億美元（約新台幣22兆元）的「2019年度國防授權法案」。該法案增設了大量對抗中國的政策條款，以滿足美國所謂的「大國競爭」目的。對此，美國問題專家金燦榮警告，「美國戰略界的一部分人，準備同中國打台灣牌。他們要知道，其它問題都好談，就是台灣不能談，中國人再好也是有脾氣的」。

該法案除了擴軍，一改前總統歐巴馬的對華中立策略，並增設大量對抗中國的政策條款，以滿足美國所謂的「大國競爭」目的，有媒體分析認為這是近幾年來對外最激進的國防授權法案。

據美國「防務新聞」報導，本次法案要求美國國防部製定「全政府對華戰略」，並要求國防部除非國防部長有豁免，否則不再邀請中國參加「環太平洋」系列軍事演習。法案更進一步要求美國國防部長就中國在印度和太平洋地區的軍事行動、其他敏感行動定期向國會相關委員會報告，並及時轉交美國在亞洲的區域盟友和夥伴，同時以合適的方式公諸於眾。

中央電視台《防務新觀察》欄目國際問題專家金燦榮表示，「美國認為主要威脅是大國競爭，中國又排在比較前面，所以美國現在用自己所能用的各種手段來對付中國，台灣就是其中的一張牌」，「其實2018年的國防授權法已提過台灣，需要我們警惕的是美國戰略界的一部分人，準備和中國打台灣牌，這是非常危險的」。金燦榮警告，美國人應該清楚，中國作為大國是很好的，但人再好也是有脾氣的，要談其他問題都可以，唯獨「台灣不能談」。

「美國大肆招兵買馬大干快上，有一些操之過急，從某種意義上講也是必然的；既然美國把主要威脅從恐怖主義轉回到傳統的大國競爭，就一定要加錢，所以這條路子是不對的」。金燦榮進一步指出，「美國應該和中國的思路靠一靠，主要尋求大國合作，這是一個出路。美國現在不甘心自己當班長，讓別人是副班長或者學習委員，它自己總想當班主任，想把輩分提高。我認為美國的實力已經不足以支撐這個地位了。就航母來說，美國造船業已經不行了，軍工造船業還有幾家船廠，整個美國只有一個船排可以造航母」。