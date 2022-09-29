打破偏見、見證努力！ 新光4位經理人讓你看到不一樣的保險業

▲想要付出與收入成正比，職涯也要會轉彎！新光人壽4位傑出經理人，讓你打破偏見、見證努力變現，看到不一樣的保險業。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

「進來新光短短六年半的時間，讓我賺到錢、買到房子、買到車子、娶了老婆，也生了孩子！」談到人生成就，新光人壽區經理凃昭揚，藏不住初為人父的喜悅，夢想藍圖補足最後一角，驕傲全寫在臉上！很難想像「五子」登科，晉升人生勝利組的他，6年半前還只是兩手空空的窮忙族。

▲凃昭揚「五子」登科，堪稱人生勝利組。（圖／謝婷婷記者攝；以下同）

職涯轉個彎！斜槓過來人，他從一無所有到「五子登科」的成功故事

71年次的凃昭揚，畢業後曾做過餐飲業、美術設計、電腦工程師、電腦業務…等跨領域工作，甚至白天當電腦業務，晚上經營直銷，過著斜槓人生，到了34歲時，已經歷過13份工作，但收入都不高、不穩定，始終無法增加財富，最慘時「戶頭只剩不到2萬塊錢」，因此他下定決心投入金融保險行業，透過新光良好環境與制度的協助下，實現穩定經濟的目標，從「一無所有」變成「一無所缺」，「買房不用怕繳不起房貸，這是讓我感覺最棒的！」他說。

▲加入新光短短六年半，凃昭揚從「一無所有」變成「一無所缺」。

「我加入新光人壽已經8年，可是我未滿30歲！」8年級生李玉凰，舉手投足散發年輕氣息，談吐卻充滿自信，因為從服務業轉投入保險業，成為傑出經理人，讓她「未滿三十而立」，除了薪資增長明顯可見，人脈、眼界、處理事情的態度也都超越許多同齡人。

▲8年級生李玉凰從服務業轉投入保險業，讓她未滿三十而立。

8年級生如何能「未滿三十而立」？她歷經周折才在保險業實現經濟獨立自由

學生時期半工半讀的李玉凰，做過服務生、出版社行政文書，也當過櫃姐，對於需付出高時間換取低薪水的生活感到擔憂，因緣際會下加入新光人壽，努力和報酬可以成正比，讓她不用再為收入壓力而放棄學業，得以順利取得學士學位。此外，每天面對形形色色的客戶，她也不斷從中成長，精進自我，「今天遇到挫折，應該要怎麼去調適跟解決，我覺得加入新光，撇開收入、收入一定有大成長，以我這個年紀來說，最大的改變就是我的思想跟心境」。

▲每天面對形形色色的客戶，李玉凰也不斷從中成長、精進自我。

「加入新光目前3年半的時間，讓我從內向變外向，從此打開我的人際關係！」曾在銀行服務多年，手捧人人稱羨的金飯碗，鄭名揚卻跨出舒適圈、勇闖新天地，不只收入更上一層樓，以前不擅言詞、講話會結巴的他，如今也能站上講台大放異彩。

▲不捧銀行業金飯碗！鄭名揚勇闖保險業收入更上一層樓。

跌破眾人眼鏡，放下銀行金飯碗勇闖保險業，收入成就卻更上層樓

一路走來升學背景都與財經相關的鄭名揚，擁有4年的銀行資歷，當初踏入新光人壽的契機，也是被「理財規劃師」五個字吸引，實際了解後才發現，保險業務獎金相較於銀行專員，成長幅度更大、更有「錢」景。一開始個性內向，只敢製作簡報、不敢上台報告的他，自認不是當業務的料，但經過後天訓練、調整，他已經能說得一口好話，甚至成為各大活動的講師、主持人，「只要你敢勇於表現，上級主管一定都會給你機會去做各大演講，讓你能夠秀出來」。

▲以前不擅言詞、講話會結巴的鄭名揚，如今也能站上講台大放異彩。

「加入新光讓我有更優渥的收入，同時有更多時間可以兼顧家庭、照顧我的小孩！」當了3年房仲的王慧潔，原本年薪就有約200-300萬，收入不錯，但卻得犧牲周休二日，為了陪伴孩子成長，又要考量經濟問題，她選擇保險業務重新出發，事業、家庭不用二擇一。

▲從房仲轉戰保險業，王慧潔收入家庭兩得意。

結婚後有了小孩，為了陪伴孩子離開了高薪房仲業，進入保險業打拼不僅維持了高收入還從未缺席孩子的活動

決定轉換跑道時，王慧潔鎖定的便是「業務性質、時間彈性、年收百萬以上」，因緣際會進入新光後，她只花了2年時間，收入就回到之前水準，得以維持理想的生活品質，讓她一待就待了7年，只是工作重心已從業務開發，轉到團隊經營管理，把經驗傳承給年輕人；不過轉職至今，對她而言最大的成就感，仍來自於家庭，「比較驕傲的是，我從來沒有缺席過家裡任何一場活動，還有孩子學校任何一個我應該要參加的活動」。

▲王慧潔工作重心已從業務開發，轉到團隊經營管理，把經驗傳承給年輕人。

大環境的變動永遠比薪資成長快，想要付出與收入成正比，職涯也要會轉彎！在「買保險」已成為必需品的現在，轉職進入保險業奮力一搏的人也不在少數。「新光創業說明會」四場線上直播，將讓你打破偏見、見證努力變現，看到不一樣的保險業。

▲新光人壽，尋找發光的你。