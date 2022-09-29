　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

打破偏見、見證努力！ 新光4位經理人讓你看到不一樣的保險業

▲想要付出與收入成正比，職涯也要會轉彎！新光人壽4位傑出經理人，讓你打破偏見、見證努力變現，看到不一樣的保險業。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

「進來新光短短六年半的時間，讓我賺到錢、買到房子、買到車子、娶了老婆，也生了孩子！」談到人生成就，新光人壽區經理凃昭揚，藏不住初為人父的喜悅，夢想藍圖補足最後一角，驕傲全寫在臉上！很難想像「五子」登科，晉升人生勝利組的他，6年半前還只是兩手空空的窮忙族。

▲職涯轉個彎！斜槓過來人「五子登科」、８年級生「未滿三十而立」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲凃昭揚「五子」登科，堪稱人生勝利組。（圖／謝婷婷記者攝；以下同）

職涯轉個彎！斜槓過來人，他從一無所有到「五子登科」的成功故事

71年次的凃昭揚，畢業後曾做過餐飲業、美術設計、電腦工程師、電腦業務…等跨領域工作，甚至白天當電腦業務，晚上經營直銷，過著斜槓人生，到了34歲時，已經歷過13份工作，但收入都不高、不穩定，始終無法增加財富，最慘時「戶頭只剩不到2萬塊錢」，因此他下定決心投入金融保險行業，透過新光良好環境與制度的協助下，實現穩定經濟的目標，從「一無所有」變成「一無所缺」，「買房不用怕繳不起房貸，這是讓我感覺最棒的！」他說。

▲職涯轉個彎！斜槓過來人「五子登科」、８年級生「未滿三十而立」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲加入新光短短六年半，凃昭揚從「一無所有」變成「一無所缺」。

「我加入新光人壽已經8年，可是我未滿30歲！」8年級生李玉凰，舉手投足散發年輕氣息，談吐卻充滿自信，因為從服務業轉投入保險業，成為傑出經理人，讓她「未滿三十而立」，除了薪資增長明顯可見，人脈、眼界、處理事情的態度也都超越許多同齡人。

▲職涯轉個彎！斜槓過來人「五子登科」、８年級生「未滿三十而立」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲8年級生李玉凰從服務業轉投入保險業，讓她未滿三十而立。

8年級生如何能「未滿三十而立」？她歷經周折才在保險業實現經濟獨立自由

學生時期半工半讀的李玉凰，做過服務生、出版社行政文書，也當過櫃姐，對於需付出高時間換取低薪水的生活感到擔憂，因緣際會下加入新光人壽，努力和報酬可以成正比，讓她不用再為收入壓力而放棄學業，得以順利取得學士學位。此外，每天面對形形色色的客戶，她也不斷從中成長，精進自我，「今天遇到挫折，應該要怎麼去調適跟解決，我覺得加入新光，撇開收入、收入一定有大成長，以我這個年紀來說，最大的改變就是我的思想跟心境」。

▲職涯轉個彎！斜槓過來人「五子登科」、８年級生「未滿三十而立」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲每天面對形形色色的客戶，李玉凰也不斷從中成長、精進自我。

「加入新光目前3年半的時間，讓我從內向變外向，從此打開我的人際關係！」曾在銀行服務多年，手捧人人稱羨的金飯碗，鄭名揚卻跨出舒適圈、勇闖新天地，不只收入更上一層樓，以前不擅言詞、講話會結巴的他，如今也能站上講台大放異彩。

▲職涯轉個彎！斜槓過來人「五子登科」、８年級生「未滿三十而立」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲不捧銀行業金飯碗！鄭名揚勇闖保險業收入更上一層樓。

跌破眾人眼鏡，放下銀行金飯碗勇闖保險業，收入成就卻更上層樓

一路走來升學背景都與財經相關的鄭名揚，擁有4年的銀行資歷，當初踏入新光人壽的契機，也是被「理財規劃師」五個字吸引，實際了解後才發現，保險業務獎金相較於銀行專員，成長幅度更大、更有「錢」景。一開始個性內向，只敢製作簡報、不敢上台報告的他，自認不是當業務的料，但經過後天訓練、調整，他已經能說得一口好話，甚至成為各大活動的講師、主持人，「只要你敢勇於表現，上級主管一定都會給你機會去做各大演講，讓你能夠秀出來」。

▲職涯轉個彎！斜槓過來人「五子登科」、８年級生「未滿三十而立」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲以前不擅言詞、講話會結巴的鄭名揚，如今也能站上講台大放異彩。

「加入新光讓我有更優渥的收入，同時有更多時間可以兼顧家庭、照顧我的小孩！」當了3年房仲的王慧潔，原本年薪就有約200-300萬，收入不錯，但卻得犧牲周休二日，為了陪伴孩子成長，又要考量經濟問題，她選擇保險業務重新出發，事業、家庭不用二擇一。

▲職涯轉個彎！斜槓過來人「五子登科」、８年級生「未滿三十而立」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲從房仲轉戰保險業，王慧潔收入家庭兩得意。

結婚後有了小孩，為了陪伴孩子離開了高薪房仲業，進入保險業打拼不僅維持了高收入還從未缺席孩子的活動

決定轉換跑道時，王慧潔鎖定的便是「業務性質、時間彈性、年收百萬以上」，因緣際會進入新光後，她只花了2年時間，收入就回到之前水準，得以維持理想的生活品質，讓她一待就待了7年，只是工作重心已從業務開發，轉到團隊經營管理，把經驗傳承給年輕人；不過轉職至今，對她而言最大的成就感，仍來自於家庭，「比較驕傲的是，我從來沒有缺席過家裡任何一場活動，還有孩子學校任何一個我應該要參加的活動」。

▲職涯轉個彎！斜槓過來人「五子登科」、８年級生「未滿三十而立」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲王慧潔工作重心已從業務開發，轉到團隊經營管理，把經驗傳承給年輕人。

大環境的變動永遠比薪資成長快，想要付出與收入成正比，職涯也要會轉彎！在「買保險」已成為必需品的現在，轉職進入保險業奮力一搏的人也不在少數。「新光創業說明會」四場線上直播，將讓你打破偏見、見證努力變現，看到不一樣的保險業。

▲職涯轉個彎！斜槓過來人「五子登科」、８年級生「未滿三十而立」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新光人壽，尋找發光的你。

ET快訊
快訊／三重河濱公園火警！　驚見男焦屍
明德外役監又出包！　受刑人險變逃犯
百年一遇「巨獸級颶風」襲佛州！暴潮猛灌民宅　驚悚影片曝
洋基「法官」61轟出爐　追平美聯史上最高紀錄
快訊／議員參選人衝NCC潑漆！　抗議「腦中眼中都是綠色」
曲艾玲老公驚罹「口腔癌二期」　兒子哭問：會死嗎
快訊／國道1號車禍！　車流回堵4公里
口罩何時解禁？台大醫給答案　「完全免戴」標準曝光
快訊／台股強彈逾160點！　台積電漲5元至443
賈永婕見證嚴：我是女神！　一舉動讓婆婆傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

打破偏見、見證努力！ 新光4位經理人讓你看到不一樣的保險業

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

斯里蘭卡巧手伯改造睡蓮　純天然項鍊花驚豔盛開！

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

打破偏見、見證努力！ 新光4位經理人讓你看到不一樣的保險業

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

快訊／三重河濱公園凌晨起火　警消到場驚見男焦屍

新北最複雜公辦都更案啟動　皇翔董座談房市脫口「很慘」

中華男足五人制亞洲盃小組賽首戰　惜遭黎巴嫩1比1扳平

朴敏英親姊遭踢爆「和可疑富豪也有關係」！　證明文件曝…韓網：幻滅

明德外役監又出包！探親證明書寫錯日期　害受刑人險變逃犯

周玉蔻風波撥雲見日？　陳時中：不牽拖別人拖累「盼正向選舉」

遭周玉蔻爆料「深圳召妓片」外流！　郭正亮回應：怎可能去深圳幹嘛

李芷婷IG消失9天「第一次真實活著」中空現身！凌晨吐心聲：忘記要什麼

「1族群」要還免疫債！醫示警：該感染沒感染　短期內人數恐暴增

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

保險熱門新聞

新光經理人讓你看到不一樣的保險業

立志收入要打敗律師　8年級生法律人靠保險翻轉人生！

「保單借款」6大優點　專家這麼說

窮小子靠保險翻轉千萬負債

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

15家產險申訴率　國泰拿最低

人物／8年級生放棄餐廳夢轉進保險業　破紀錄年僅24歲就當上處經理

全球人壽砸97.8億元取得「國泰營區70年地上權」

久違何麗玲讚「螃蟹餐」重信諾　朱水源自立門戶正遠集團　

車禍常嫌產險低賠　富邦泰安各居申訴案比排行榜之首　

王建煊評王金平「講了難過」　郭台銘、韓國瑜「比較說真話」

穩定又配息保單　讓退休不擔憂

再1張「疫苗險」搶市！國泰產險再推防疫保單　3大方案一次看

意外險「不一定」理賠超速、闖紅燈　4種情境看懂除外責任條件

更多熱門

相關新聞

重機妹股票慘賠「比基尼衝北宜」ω曲線狂震！網好暈

重機妹股票慘賠「比基尼衝北宜」ω曲線狂震！網好暈

長腿正妹「巴逆逆」時常騎重機跑業務，尤其火辣身材讓她一夕爆紅。最近巴逆逆為了兌現7月的一個承諾，她穿比基尼現身在北宜公路上，胸前UU曲線因騎行過程不斷晃動，讓網友狂喊好香，「凝視深淵快15分鐘，為什麼身心還是很愉悅！」

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

花東強震／花東強震理賠看過來！　南山加發保戶關懷金最高10萬

花東強震／花東強震理賠看過來！　南山加發保戶關懷金最高10萬

花東強震！金管會啟動緊急應變　保險公司展開保戶關懷措施

花東強震！金管會啟動緊急應變　保險公司展開保戶關懷措施

新光人壽鼓勵年輕人成為夥伴

新光人壽鼓勵年輕人成為夥伴

關鍵字：

新光人壽保險業務經理人理財規劃師轉職

讀者迴響

熱門新聞

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

教練確診　林昀儒被迫退出世界桌球團體錦標賽

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

外送員步行送餐被醫護嫌慢！他負評超心寒

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

關穎160坪豪宅　唯一敗筆是一扇門

具俊曄高調示愛：此生，我會愛大S勝過自己！　深情告白影片惹淚崩

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面