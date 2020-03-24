企業「假投保真理財」接連被抓包　金管會1年半逮到9家壽險違規

▲企業「假投保真理財」案件層出不窮，金管會不到1年半的時間，已抓到9家違規的壽險公司。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

「假投保真理財」的案件層出不窮，金管會保險局從2018年積極抓企業用保單理財，遠雄人壽今（24）日也因此被罰了60萬元，短短近1年半的時間，保險局已抓到9家壽險公司違反相關規定。

過去企業以員工福利、為員工規劃退休為由，投保壽險或年金險後，竟自將受益人改為公司，之後的保險金給付就是給公司，同時公司還享有稅負優惠，等於是「假員工福利之名，行理財之實」。

為防堵該亂象，金管會2018年修改保險業招攬及核保作業控管自律規範，對機構法人投保時，應了解機構法人以員工為被保險人投保的合理性，不得以資金運用作為招攬訴求。

金管會在2018年11月抓到台壽有「假投保真理財」的情況，成為首家被罰案例，隨後中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽、國泰人壽、宏泰人壽、安聯人壽，與今天被罰的遠雄人壽，皆因該案件而受罰，一般來說，金管會抓到後即會公告，且處以60萬元罰鍰。

保險局今天公布最新裁罰案，遠雄人壽因有5大缺失，一口氣祭出350萬元罰單，其中一項缺失正是為員工投保遠雄人壽的購買利變型壽險，但受益人卻是法人，與原投保目的不符，有「假投保真理財」之嫌，遭保險局罰60萬元。