　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

企業「假投保真理財」接連被抓包　金管會1年半逮到9家壽險違規

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲企業「假投保真理財」案件層出不窮，金管會不到1年半的時間，已抓到9家違規的壽險公司。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

「假投保真理財」的案件層出不窮，金管會保險局從2018年積極抓企業用保單理財，遠雄人壽今（24）日也因此被罰了60萬元，短短近1年半的時間，保險局已抓到9家壽險公司違反相關規定。

過去企業以員工福利、為員工規劃退休為由，投保壽險或年金險後，竟自將受益人改為公司，之後的保險金給付就是給公司，同時公司還享有稅負優惠，等於是「假員工福利之名，行理財之實」。

為防堵該亂象，金管會2018年修改保險業招攬及核保作業控管自律規範，對機構法人投保時，應了解機構法人以員工為被保險人投保的合理性，不得以資金運用作為招攬訴求。

金管會在2018年11月抓到台壽有「假投保真理財」的情況，成為首家被罰案例，隨後中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽、國泰人壽、宏泰人壽、安聯人壽，與今天被罰的遠雄人壽，皆因該案件而受罰，一般來說，金管會抓到後即會公告，且處以60萬元罰鍰。

保險局今天公布最新裁罰案，遠雄人壽因有5大缺失，一口氣祭出350萬元罰單，其中一項缺失正是為員工投保遠雄人壽的購買利變型壽險，但受益人卻是法人，與原投保目的不符，有「假投保真理財」之嫌，遭保險局罰60萬元。

ET快訊
車後傳來尖叫聲！莫三比克一卡車貨櫃「藏64遺體」
快訊／道瓊開盤飆漲1100點！　美股三大指爆升5％漲起來
女護士肢解已婚男醫…「剁成幾百塊」再煮熟！隔天照常上班
上妝總是卡粉？日本「隱藏版BB霜」遮紋超威猛
秘魯60台人「想繼續玩」被罵　領隊：軍隊持槍上街了，怎可能！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

企業「假投保真理財」接連被抓包　金管會1年半逮到9家壽險違規

全球旅遊升至第3級警告列為疫區　旅遊不便相關保險全面停賣

遠雄人壽被抓到5大缺失　金管會祭出350萬罰單

英國保誠人壽攜手王道銀行　打造網路投保！「商品組合+購物車」一次滿足保險需求

孩童意外疾病比例高！全球人壽曝光「3款兒童保單」投保觀念：醫療險優先規劃

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

企業「假投保真理財」接連被抓包　金管會1年半逮到9家壽險違規

全球旅遊升至第3級警告列為疫區　旅遊不便相關保險全面停賣

遠雄人壽被抓到5大缺失　金管會祭出350萬罰單

英國保誠人壽攜手王道銀行　打造網路投保！「商品組合+購物車」一次滿足保險需求

孩童意外疾病比例高！全球人壽曝光「3款兒童保單」投保觀念：醫療險優先規劃

台灣境外移入確診飆升　林杰樑粉專曝10防感染妙招：善用辛香料

全球獨家！添好運推出冷凍冷藏港點　4/15前預購滿千送300元

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」：選擇錯誤付出代價　醫生怒反擊了！

陸委會：大陸隱匿疫情說法屬實　國台辦勿以謾罵造兩岸緊張

中職／悍將熱身賽超越兄弟拿第1　洪總讚蔣智賢積極跑壘

阿Ben狂鏟18公斤重組男團...「全員歲數超過250」比拼小鮮肉！

湖北省3機場明起復航！武漢天河機場預計等到4月8日後

幸福案例／綠意盎然的百變小空間

東奧聖火接力取消仍會留在日本　IOC主席：這是戰勝新冠肺炎證明

日職／東京奧運2021才開打　日本監督稻葉篤紀合約延長

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

保險熱門新聞

遠雄人壽有5大缺失　金管會祭出350萬罰單

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　只是行銷話術

假投保真理財　金管會1年半抓到9家壽險

英國保誠人壽攜手王道銀行　打造網路投保

全球已列疫區　全面停賣旅綜險

全球人壽曝光「3款兒童保單」投保觀念：醫療險優先規劃

一張表懂車禍調解官要看的單據

三商美邦人壽：住院醫療險「取消30日等待期」

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

一張表看懂22家壽險申訴率排行

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

新光人壽台中傑仕堡　2年後完工

「壽險大魔王」IFRS 17延至2023年

南山人壽曝光「3大亮點」搶優秀人才　年薪上看百萬元

更多熱門

相關新聞

股東會遇疫情　金管會推電子投票防疫

股東會遇疫情　金管會推電子投票防疫

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，迎接今年4至6月約1,700家上市櫃公司股東會，外界擔憂人數聚集恐成防疫破口。金管會今（24）日呼籲，公司應加強宣導股東可積極使用「電子投票」出席股東會，行使表決權。

台股逐筆交易新制沒嚇跑散戶

台股逐筆交易新制沒嚇跑散戶

想獨吞百萬賠償金！他替離世母簽委任書挨告

想獨吞百萬賠償金！他替離世母簽委任書挨告

遠雄人壽有5大缺失　金管會祭出350萬罰單

遠雄人壽有5大缺失　金管會祭出350萬罰單

77％上班族因疫情感到焦慮　21％企業已超前佈署異地備援

77％上班族因疫情感到焦慮　21％企業已超前佈署異地備援

關鍵字：

金管會企業保險理財保單壽險

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真健保沒給付　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

大學生返台居檢開轟趴　囂張下場讓同棟住戶傻眼！

辛龍淚認不好過！哽咽曝「家產曾被查封」

獨／劉真靈堂高等級規格曝光！　辛龍「堅持給愛妻最好的」

陳時中：教育部需研擬大規模視訊教學

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面