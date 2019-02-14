買不到保險求償20萬　業務員行政疏失判賠800元

▲財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

民眾因為業務員收了保費沒有幫忙買到保險而也沒通知一聲，就逕自退費到民眾帳戶，怒向保經公司索賠20萬元之況，經金融消費評議中心審查認為業務員有服務疏忽，但因非故意過失侵害民眾權利，判賠部分損害賠償金，依比例約800元左右。

金融消費評議中心則說，受理申訴案中有一案是保經公司業務員Amy（化名）向民眾招覽保單時，還未確認產險公司是否同意承保其傷害險時，便先行代收保費1,200元。當核保未過後，業務員也未打電話或是用任何方式通知民眾，只是將保費1,200元退費匯入民眾的帳戶，實際上並未造成民眾任何具體損害。

只是，保經公司因受僱人行為受有擴張其商業活動之經濟利益，須對受僱人負選任監督之責，本案保經公司雖未授權業務員收取保費，但對於業務員擅自收取保費之違法行為，未盡監督責任，依《金融消費者保護法》規定，應公平合理補償申請人部分金額。

保經公司雖然未授權Amy代收保費，但對Amy仍負有選任及監督義務及責任，便以該業務員佣金個案情況，認為保經公司應補償民眾相當於800元比例的賠償金額。

《保險業務員管理規則》規定

業務員經授權從事保險招攬行為，視為該所屬公司授權範圍之行為，所屬公司對其登錄之業務員，應嚴加管理並就其業務員招攬行為所生之損害，依法負連帶責任。

而保險公司、保險經紀人公司的業務員經公司授權從事招攬行為，如有故意或過失不法侵害他人權益者，保險公司、保險經紀人公司就其所生損害，依法須負連帶責任。