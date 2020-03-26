減少業務員接觸！南山人壽推線上「理賠試算」服務　直接申辦住院手術給付

▲南山人壽推出「線上理賠試算」服務。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，為了降低人與人直接接觸，南山人壽表示，目前已推出線上「理賠試算」服務，讓保戶可以透過網路系統試算出住院、手術的理賠給付項目與金額，了解可給付的內容，以利醫療的安排，並結合「線上申請理賠」服務，可輕鬆申辦理賠。

南山人壽表示，最好的防疫措施就是避免出入公共場所、降低人與人直接的接觸，減少病毒感染的機會，保戶可透過網路「理賠試算」服務功能，依照事故類型例如疾病、意外、癌症等，輸入要試算的項目如住院日數、手術項目等，就可以速算出理賠給付項目與金額。

同時，南山人壽也推出手機版「住院醫療費用扣抵」服務，在保戶開通「住院醫療費用扣抵」服務後就啟動理賠服務，依保戶的需求派服務人員親訪，並為保戶核算可扣抵的保險金額，保戶出院時即直接以保險金扣抵醫療費用，無須自行申請診斷書等單據、也無須為醫療費用付款操心，保戶在出院當下即完成理賠服務。

南山人壽表示，所有醫療保險商品皆已將法定傳染病列入保障範圍，若保戶不幸感染，除依約給付醫療保險金外，入住負壓隔離病房期間，比照加護病房給付標準辦理；在住院期間，提供最高5日、上限5萬元的住院關懷預付保險金服務。

此外，南山人壽透露，自3月13日起，南山人壽現售17張住院醫療保險商品將以附加批註條款的方式，針對法定傳染病取消30日等待期的規定，提供保戶即時住院醫療保障。至於契約生效日為2月13日至3月12日之間的客戶，則無須申請即可直接適用前述批註條款，提供更全面、更即時的住院醫療保障。