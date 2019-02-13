「不要92共識不要獨立」　韓國瑜怒嗆小英：妳到底要什麼？

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後開始拚經濟行銷高雄，在接受《鏡週刊》專訪時又拋出新點子，對兩岸關係提出「你儂我儂」的論述。韓國瑜13日下午受訪表示，「你儂我儂」只是一種情感上的比喻，提醒2300多萬的同胞怎麼樣面對兩岸之間和平發展，因為這是中華民國重要的議題。

▲高雄市長韓國瑜直言蔡英文要的根本是權力。（圖／記者宋德威翻攝）

選前就表態支持「九二共識」立場的韓國瑜，近日接受媒體專訪談兩岸立場，他用「你儂我儂」作為新論述，並表示這比柯文哲「兩岸一家親」更強烈，韓國瑜更接著痛批總統蔡英文：「不要九二共識、也不敢台獨，妳到底要什麼？」表示蔡英文要的根本就是權力。

韓國瑜表示，「蔡英文有幫台灣民眾找到出路嗎？她只想要權力。」他認為，民進黨常說2300萬人民要尊嚴、民主，但他（韓國瑜）自己就不要尊嚴嗎？韓也說不要懷疑台灣人民追求民主的決心。

媒體問，畢竟大陸把武器對準台灣，這論述不被大家接受怎麼辦？韓國瑜回應，「那你說兩岸一家親可不可以接受？」他說，自己是要強調心靈層面跟情感層面，特別這樣子來形容，況且提供一些思考點的先驅者本來就時常遭到批判，當有人提兩岸一家親的時候，同樣也被批判，所以才想說要不要換一個「你儂我儂」，換個形容詞，大家就不必聯想太多。