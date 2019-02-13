見警車心虛行車不穩　保大警攔截起出改造槍

▲桃園警攔截拒檢車，起出車內改造槍彈。（圖／桃市警局保安警察大隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因車內有大批改造槍、彈，突見警車竟想逃！桃園市警察局保安警察大隊12日晚間於執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車見到警車，竟行車不穩，員警起疑欲上前攔查時，該車竟拒檢逃逸，經員警緊追於八德區某工廠攔下車，當場起出車內藏放的5把改造手槍、上百顆改造及改造半成品子彈，將車內廖男、林男2人訊後依法送辦。

市警局保安警察大隊指出，打擊犯罪維護良好治安，創造社會安居樂活新環境，是近年來警察一直持續努力的目標，警方除將轄區內的治安熱點作為勤務規劃核心，於這些重點區域加強路檢、盤查，增加見警率，以達到遏止犯罪，打擊治安死角目標。

▲▼桃園警攔截拒檢車，起出車內改造槍彈。（圖／桃市警局保安警察大隊提供）

基於此一維護治安打擊犯罪的信念，保安警察大隊第5小隊小隊長陳金統、警員鍾富宸、詹振昇及王至平等4員，於12日晚間10時許在桃園區國際路發現一部自小客車，疑似一見到巡邏車即行車不穩，經員警上前攔查即拒絕攔檢逃逸，相關員警除線上請求攔截圍捕，並一路緊追。

經八德警分局高明派出所所長姚秋全等4員亦協助攔截圍捕，該自小客車並逃逸至八德區成功街某工廠廠區，經大隊相關員警上前強力壓制後，發現車內正、副駕駛廖男 (47歲、有毒品、竊盜及贓物前科)、林男 (44歲、有槍砲、毒品及恐嚇取財前科)，車上有改造手槍5把、改造9厘米子彈87顆、改造半成品9厘米彈頭89顆、彈匣3個等。全案經訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將廖男、林男移請桃園地檢偵辦。