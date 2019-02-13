樹林蝙蝠俠變奥客！大鬧速食店餐盤扔女員工　網：該私刑正義了

▲樹林蝙蝠俠大鬧速食店，讓女員工再也不敢上班！（圖／翻攝自黃炳勳臉書）

突發中心／新北報導

蝙蝠俠變壞蛋了…新北市樹林區一名經常扮成蝙蝠俠的男子，日前凌晨疑似酒後跟友人到速食店續攤，但是點完餐後竟不付錢，女員工未出餐，男子竟大聲飆罵，還摔拿起餐盤3度砸向櫃台！受辱的女員工淚訴，「蝙蝠俠不是正義化身嗎？怎變成仗勢欺人的惡霸？」決定提告。

▲樹林蝙蝠俠出身望族（圖左），疑似酒後失控怒嗆速食店的女員工，蝙蝠俠身旁的友人（圖右）也無力勸阻。（圖／突發中心翻攝）

鬧事者黃炳勳出身於望族，因為時常以蝙蝠俠扮相現身，在樹林區頗有名氣；警方表示，事件發生在上個月27日凌晨，當時黃穿著「民防協會理事長」的背心與友人進入速食店點餐，疑因喝了酒，有些不受控制，點完300元左右的餐點跟飲料就轉身走進用餐區坐下。

女員工當下有些傻眼，但又以為是黃是要坐定位再拿錢，因此呼喚內場備餐，自己也開始裝盛飲料，接著再呼喊，「麻煩先生要先結帳喔」，友人聽到隨即向黃示意，豈料黃說「要錢自己過來拿！」看起來完全沒有要起身付款的意思。

女員工不知如何是好，因公司規定「收款後才出餐」因此只能先服務其他客人，過了大約10分鐘，黃因等不到餐，火大起身走向櫃台並提出質疑，「餐點怎麼還沒來？」女員工回應，「因為尚未完成結帳，無法確認先生是否需要剛剛點的餐」

黃開始嗆五字經並說「不知道我是誰嗎！」接著拿起餐盤多次用力砸向櫃台，餐盤反彈砸到了女員工的腰部。黃發完飆後才拿出現金丟向櫃台，還補了一句，「出門小心一點！」

女員工心生恐懼，決定報案，但警方到場後，黃的態度大變，只輕描淡寫說是小糾紛，接著趁機閃人。事後店家發現黃還是經常在附近出沒，擔心哪天他又會來找麻煩，而被欺壓的女員工請了長假，根本不敢去上班！

網友得知蝙蝠俠欺壓百姓一事，紛紛表達意見，「那我們可以私刑正義啦」、「寫信請DC提告一下」、「中二病嗎？還真以為自己是蝙蝠俠，從101跳下來看看！」、「蝙蝠俠冒牌貨」、「垃圾」

對於自己大鬧速食店登上新聞版面，黃炳勳出面道歉，他說，自己酒喝多了才失態，但不管怎麼樣，都是我的不對，要向摩斯及員工道歉，真的很對不起。

▼黃炳勳出面道歉。（圖／突發中心翻攝）