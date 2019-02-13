民進黨滿意度不敵時代力量　卓榮泰：被壓得越用力彈得越高

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

民進黨今（13）日召開記者會，公布全新「斜槓團隊」，重新整裝迎戰2020總統大選。不過，12日民調指出，目前民眾對民進黨的整體滿意度僅有19％，慘輸國民黨的41％，連時代力量的23％都不如。對此，卓榮泰表示民進黨「被壓得越用力彈得越高」，樂觀看待此番民調。

民進黨日前表示黨中央幹部將有4成是從民間引進，今日公布全新「斜槓團隊」，黨部主管正式成軍，由不同世代、不同領域人士所組成，以迎戰2020。但據TVBS民調指出，民眾對民進黨的不滿意度高達64％，滿意度僅有19％，不但慘輸國民黨的41％，也不敵時代力量的23％，且在了解民意、人民利益方面僅獲得27％及31％的支持度。

對此，卓榮泰表示，民調的數字給人很多參考，並強調「一個皮球被壓得愈用力的時候，彈得更高，我們在用力地往上彈」，而在組成全新斜槓團隊後，盼民進黨再抬起頭來，讓台灣因民進黨再度偉大。

另外，民進黨今日也公布新任主管名單，原由民進黨立委段宜康擔任的民進黨政策會執行長，改成民進黨立委劉櫂豪。至於此番人事調動是否與台北市長柯文哲要民進黨交出戰犯段宜康有關，卓榮泰表示，這兩者之間「毫無關係」，他說，段宜康在他參選黨主席前後，都多次表示已擔任政策會執行長多年，希望有新人能參與，讓劉櫂豪擔任此職可以帶來新氣象、新作風。