紅眼交戰11hr沒睡！王國材斡旋華航勞資協商破局　累爆閃離補眠去

▲交通部次長王國材協商過程多次提議，訴求雙方達不成共識就先暫停，再找時間繼續。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

華航機師罷工愈鬧愈大，今（13日）凌晨1點起勞資雙方和交通部等相關單位熬夜進行第3次協商，經近11小時，工會5大訴求，只有1項和資方達成共識，交通部次長王國材因親自主持整夜無法睡，最後在疲累狀態下宣布，其他項延到明（14日）上午10點繼續，無奈離開現場。

王國材從今天凌晨1點起，以馬拉松式模式主持會議，但華航勞資雙方直到早上8點後才討論完第1項訴求，也就是「改善疲勞航班，8小時長程航班改3人派遣、12小時以上改4人派遣」，接著展開第2項「副駕駛升訓透明化，保障國籍機師工作權。」協商，但雙方意見僵持，王國材在約9點20分宣布休息10分鐘，但這一休息就是1個多小時過去，雙方人馬在各自「私下喬」後，約10點28分繼續開始。

▲華航勞資雙方和交通部次長王國材討論。（圖／記者季相儒攝）

只是在最疲憊的時間展開冗長的協商，讓部分勞資雙方及官方代表私下休息時間大嘆「真累」，因雙方態度堅決，導致共識沒結果，罷工又持續進行，王國材無奈問機師工會第1項訴求「改善疲勞航線」都通過了，是否會先暫停罷工，但工會常務理事陳蓓蓓秒回「不會」，王國材明顯無奈說，那只好繼續談或休息，是否今天下午2點後再來談，但陳蓓蓓說，「回去盥洗休息一下時間就到，希望改到明天。」，結果王國材再次宣布休息10分鐘。

到了11點王國材說，是否看能先將第2項趕快討論完達成共識，又宣布休息10分鐘，讓雙方各自進行討論，而這協商過程王國材其實多次表態，討論這麼久只完成1項，建議是否暫停協商，延到今天下午2點或其他時間，但勞資雙方意見大不同，一度陷入嚴重僵持，雙方休息近40分鐘後，針對該項雙方歧見仍很大，最後王國材再說，是否能將協商改到今天下午5點，但華航表示，該時段將召開理監事會議，最後決議延到明（14日）早上10點繼續。

王國材夾在勞資雙方中間斡旋未果，在無奈宣布協商延到明天後，快速的離開現場，不發一語。交通部對此回應，王國材一直到明天上午協商前，預計都不會再接受媒體採訪，而據交部的同仁透露，王國材是要先好好休息再戰。